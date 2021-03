Fingiu ser o irmão gêmeo pra se livrar da cana

Imagem ilustrativa

Um homem procurado da justiça tentou se passar pelo seu irmão gêmeo para não ser descoberto pela Polícia Militar esta terça-feira. O homem foi abordado na Av. João Luiz Mazer, em Americana, em uma blitz de estreitamento de via na Avenida João Luiz Mazer. A equipe dos soldados Ribeiro, Henrique e Lima abordou uma motocicleta Honda Bros, mas tudo ok com a pesquisa da documentação.

O condutor foi liberado após consulta dos dados, porém o garupa foi reconhecido pelos agentes como procurado da justiça. O rapaz não estava com os documentos e informou o número de matrícula. Os Policiais desconfiaram de tal informação pois nada constava, e realizaram contato com a área do 36º batalhão, quando foi indicado um local que era a residência de seu irmão. Durante a condução a Central de Polícia Judiciária, o homem acabou confessando aos policiais que havia informado a matrícula de seu irmão.

Diante dos fatos, foi apresentado a autoridade de plantão que deu cumprimento ao mandado de prisão que possuía, com pena de um ano e seis meses no regime semiaberto por furto/roubo, sendo conduzido a cadeia pública de Sumaré.

Após policialpadrao.com.br