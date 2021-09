FinbyCoin chega ao mercado cripto e abre ICO

A Finby, primeira plataforma de cofinanciamento e crédito colaborativo descentralizado, acaba de anunciar a abertura do seu processo de ICO (Oferta Inicial de Moedas), a Finbycoin. O ICO é uma prática comum do mercado de criptomoedas, similar ao IPO do setor financeiro. Na prática, é quando alguém oferece aos investidores novas unidades de criptomoedas ou cripto-token, e nesse caso em específico, representa uma oportunidade de fazer parte de um ecossistema desde sua fase inicial.

Na terceira etapa do processo de ICO, a Finbycoin tem 88 milhões de tokens a USD 2,00 cada moeda, totalizando USD 75 milhões e até 175% de deságio. “Em março de 2021, a moeda começou a USD 1,00. O valor de listagem, quando for ao mercado em fevereiro de 2022, é que se mantenha dentro do seu planejamento natural e esteja a USD 3,50”, explica o CEO da Finby, Marcos Lecasi. Para acompanhar o ICO é necessário acessar o www.finby.io.

De acordo com Lecasi, a fintech é o primeiro ecossistema em Blockchain do mundo que realiza sonhos, e a Finbycoin vem tanto para usuários, atendendo a demanda de mercado, quanto para empresas em um mercado que já existe. “A Finby proporciona ao ecossistema uma solução completa, por isso, consideramos que ela tem dois lados. O mercado tem uma demanda no consórcio tradicional que não sofre nenhuma alteração há pelo menos 60 anos, e o sistema Finby, junto com a moeda veio para mudar essa situação”, explica.

A Finby é uma fintech que nasceu com o propósito de realizar sonhos e desburocratizar o acesso ao cofinanciamento de bens e serviços, conectando empresas e pessoas, sem a cobrança de taxas e juros. E para garantir transparência e segurança nas transações, a startup conta com parceria de uma das empresas de tecnologia mais conhecida mundialmente.

“Toda nossa tecnologia foi criada e é fornecida por uma das empresas de maior renome no mundo nessa área. Da construção do ecossistema, o blockchain e o token. A tecnologia da blockchain vem revolucionando o mercado de forma geral, não somente o de crypto, uma tecnologia capaz de gerenciar, guardar, garantir e assegurar informações de qualquer natureza”, afirma Lecasi.

Ainda em 2021, a Finby lançará sua plataforma de marketplace, que reunirá produtos e serviços em um único lugar, tornando-se um projeto aliado à criação de um ecossistema completo que, segundo seus idealizadores, tem por objetivo mudar o cenário de consórcio do país.

Sobre a Finbycoin

Criada em 2019, a Finby surgiu por um grupo de amigos aficicionados por investimentos e tecnologia, que enxergaram a oportunidade de revolucionar o mercado de cofinanciamento no Brasil e no mundo. Desde a concepção da ideia, os idealizadores puderam contar com o apoio da IBM, que acredita na disrupção e transformação do mercado atual de consórcio. Com a intenção de transformar a relação entre pessoas e a forma como estas obtêm crédito no mercado, a Finby estabelecerá um novo conceito no Brasil, o Cofinanciamento.