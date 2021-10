Confira finalistas do Prêmio Empreendedor(a) do Ano

Os nomes dos finalistas ao título de Empreendedor(a) do Ano da edição 2021 do Prêmio Empreendedor da Unicamp foram divulgados nesta quarta-feira, 13 (lista completa abaixo). Pela primeira vez na premiação, o empreendedorismo feminino será reconhecido com destaque entre as categorias de submissão prévia. A categoria Liderança Feminina foi criada para estimular as empresas-filhas da Unicamp lideradas por mulheres, de forma a contribuir para o aumento e incentivo da representatividade feminina na premiação, que nunca tinha contado com uma finalista mulher.

O Prêmio Empreendedor é realizado pela Agência de Inovação da Unicamp em parceria com o grupo de empreendedores Unicamp Ventures para prestigiar as boas iniciativas e reconhecer o talento de empreendedores e empreendedoras que estão à frente das empresas-filhas da Universidade. São quatro categorias específicas: Inovação, Impacto Social, Liderança Feminina e Maior Crescimento (Scale-Up).

Ao vencer nessas categorias, os empreendedores se classificaram para concorrer ao título de Empreendedor(a) do Ano da Unicamp. Os pitches acontecerão durante o Encontro Anual Unicamp Ventures, dia 21 de Outubro a partir das 16h30, ao vivo via Zoom. Durante o evento, descobriremos quem levará o título, mais um troféu e R$50 mil em serviços de marketing (valor de tabela Sinapro), oferecidos pela patrocinadora Agência Sabiá.

Venha torcer para seu favorito ou sua favorita e assista aos pitches e anúncio de quem será Empreendedor(a) do Ano 2021 da Unicamp. As inscrições são gratuitas. Durante o evento, também serão divulgados os novos dados das empresas-filhas da Unicamp, como número de empresas cadastradas, faturamento anual e empregos gerados diretamente. Participe!

FINALISTAS AO TÍTULO DE EMPREENDEDOR(A) DO ANO 2021 UNICAMP

Interessados em conhecer melhor os cases das empresas vencedoras nessas categorias e descobrir quem será reconhecido como Empreendedor(a) do Ano 2021 já podem se inscrever no Encontro Anual Unicamp Ventures.

Durante o evento, também serão divulgados os novos dados das empresas-filhas da Unicamp, como número de empresas cadastradas, faturamento anual e empregos gerados diretamente.

Confira, abaixo, a lista completa dos finalistas do Prêmio Empreendedor 2021:

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL: S Cosméticos do Bem

www.cosmeticosdobem.com.br

A S Cosméticos do Bem é uma empresa de base tecnológica que atua desenvolvendo pesquisas na área cosmética e farmacêutica há dez anos. A empresa nasceu com propósito de desenvolver dermofitocosméticos inovadores, verdadeiramente sustentáveis a partir de tecnologias limpas com o máximo de aproveitamento da matéria prima vegetal. A startup criou sete selos de qualidade que indicam o cuidado com a cadeia produtiva. Em 2020, lançou o primeiro dermofitocosmético sustentável do mercado Brasileiro registrado pela ANVISA e foi uma das premiadas do TOP 10 pela 100 open startups.

A empresa foi fundada por Soraya El Khatib, formada em Ciências Farmacêuticas com doutorado em Bioquímica pela Unicamp. Ela é responsável por coordenar análises e processos referentes a certificação, aperfeiçoamento das formulações e extração. A empresa busca demonstrar que o aproveitamento das matérias-primas agrícolas obtidas por extração supercrítica e padronizadas por espectrometria de massas são viáveis para a produção e comercialização de dermocosméticos isentos de toxicidade e em escala sem poluir o meio ambiente e impactar negativamente na saúde.

INOVAÇÃO: Hal9000

www.hal9000.ind.br

A empresa-filha da Unicamp vencedora na categoria Inovação deste ano foi a Hal9000, uma startup especializada em segurança industrial com soluções tecnológicas de monitoramento de manutenção preditiva para os setores de alimentos, automobilístico, têxtil, químico, entre outros. A empresa desenvolveu um sensor WiFi e um software com Inteligência Artificial para a indústria 4.0 que calcula a previsibilidade de falha em máquinas e gera informativos automáticos da necessidade de manutenção e compra de materiais, evitando paradas inesperadas de uma linha de produção.

O empreendedor que apresentará o caso de sucesso é cofundador da empresa, Paulo da Silva Soares, mestre e doutor em Eletrônica pela Unicamp e professor titular de Engenharia Eletrônica e de Computação no Centro Universitário Salesiano (UNISAL) de Americana. Paulo é o responsável técnico de projetos e gestor financeiro do negócio. Em 2020, a Hal9000 esteve entre as 3 startups vencedoras do desafio All4Foods com tecnologia 4.0 para a indústria de alimentos.

LIDERANÇA FEMININA: Epistemic

www.epistemic.com.br

O caso de sucesso vencedor na categoria Liderança Feminina foi da empresa-filha Epistemic. A startup desenvolve ferramentas para melhorar a vida de pessoas com epilepsia. Entre os produtos oferecidos está um aplicativo para coleta de dados automática do paciente, uma plataforma Web que compartilha informações com o médico e um dispositivo vestível que alerta crises epilépticas com 30 minutos de antecedência e envia lembretes com o horário das medicações.

A empresa foi fundada por Paula Gomez, graduada e pós-graduada na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) e por sua mãe Hilda Cerdeira, ex-professora do Instituto de Física (IFGW) da Unicamp. Com pesquisas de Hilda em sinais de eletroencefalograma, Paula identificou padrões de crises epiléticas e desenvolveu a tecnologia. A engenheira ganhou o Cartier Women’s Initiative Awards, em 2018, foi finalista do Samsung Creative Startups, em 2019, sendo uma das empresas selecionadas para uma viagem à Coreia e, no ano passado, a startup esteve entre as 21 classificadas no Prêmio Mulheres Inovadoras, da FINEP.

MAIOR CRESCIMENTO: Diletta Solutions

www.dilettasolutions.com

A Diletta atua com o desenvolvimento de software para startups, seja para ajudar a acelerar os negócios, gerar o MVP ou ensinar a empresas maduras como as startups operam. A empresa-filha com sede no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp foi criada em 2018 e vem praticamente triplicando de tamanho e faturamento nos últimos três anos com o sucesso das startups nas quais mantém participação acionária.

O portfólio inclui clientes como o IFood, a OTAWA Health – líder em software de acompanhamento de tratamento de câncer e vencedora do IdeiaGov – e a Capital Empreendedor, startup de mercado de crédito para empresas. Em 2020, a Diletta investiu na sua própria startup de participação majoritária, a Diletta Pay. Atualmente a empresa conta com 70 colaboradores, dos quais 17 são sócios. A previsão de faturamento para 2021 é de 14 milhões de reais. Quem realizará a apresentação será o CEO da Diletta Solutions, Michel Cusnir, graduado em Ciência da Computação pela Unicamp

CONHEÇA O TIME DE AVALIADORES

Confira a seguir quem foram os avaliadores do Prêmio Empreendedor 2021:

David Figueira , diretor de operações da Lamas Corp e presidente executivo do grupo Unicamp Ventures

, diretor de operações da Lamas Corp e presidente executivo do grupo Unicamp Ventures Eduardo Neger , cofundador da Neger Telecom, conselheiro do grupo Unicamp Ventures e Empreendedor do Ano 2017 da Unicamp

, cofundador da Neger Telecom, conselheiro do grupo Unicamp Ventures e Empreendedor do Ano 2017 da Unicamp Guilherme Carvalho , CEO e cofundador da ExpertiseMe, palestrante e consultor em Excelência Operacional

, CEO e cofundador da ExpertiseMe, palestrante e consultor em Excelência Operacional Kátia Kishi , analista de comunicação da Agência de Inovação Inova Unicamp

, analista de comunicação da Agência de Inovação Inova Unicamp Mabel Alvarado , sócia fundadora na Alcance Innovation Consulting e conselheira do grupo Unicamp Ventures

, sócia fundadora na Alcance Innovation Consulting e conselheira do grupo Unicamp Ventures Lidiane Oliveira , diretora global de marketing na Solvay e diretora da ANPEI

, diretora global de marketing na Solvay e diretora da ANPEI Mariana Zanatta , gerente do Parque Científico e Tecnológico e da Incubadora da Unicamp

, gerente do Parque Científico e Tecnológico e da Incubadora da Unicamp Paulo Brasileiro , diretor de relações institucionais das emissoras EPTV e diretor regional da EPTV Central

, diretor de relações institucionais das emissoras EPTV e diretor regional da EPTV Central Roseane Ramos , sócia-diretora da patrocinadora do Prêmio, a Agência Sabiá, e conselheira do grupo Unicamp Ventures

, sócia-diretora da patrocinadora do Prêmio, a Agência Sabiá, e conselheira do grupo Unicamp Ventures Vanessa Sensato, diretora de relações institucionais da Agência de Inovação Inova Unicamp

SOBRE O 16º ENCONTRO ANUAL UNICAMP VENTURES:

O Encontro Anual Unicamp Ventures é o principal evento de conexão entre empreendedores do ecossistema da Unicamp com alunos e pesquisadores que desejam conhecer o mundo do empreendedorismo. A primeira edição do evento foi realizada em 2006 e deu origem ao grupo Unicamp Ventures. A 16ª edição do Encontro Anual Unicamp Ventures acontecerá gratuitamente no próximo dia 21 de outubro (quinta-feira) a partir das 16h30 via Zoom.

No evento, serão divulgados os novos números das empresas-filhas da Unicamp, levantados e analisados pela Agência de Inovação da Unicamp, assim como casos de sucesso e pitches das empresas finalistas do Prêmio Empreendedor da Unicamp. A participação no encontro virtual é aberta e gratuita a todos os interessados.