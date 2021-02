Final Grêmio e Palmeiras fica para domingo a noite

Após o Governo do Rio Grande do Sul pedir à CBF nesta sexta-feira que o 1º jogo da final da Copa do Brasil, entre Grêmio e Palmeiras, mudasse de horário, a entidade atendeu. A partida, que estava marcada para 16h (de Brasília) de domingo, agora acontecerá mais tarde, às 21h (também de Brasília).

“O Governo solicitou que a partida fosse disputada após às 20h e, mediante consulta aos clubes envolvidos, às respectivas federações e à TV Globo, detentora dos direitos de transmissão da competição, a CBF definiu o horário das 21h”, informou a organização. No pedido feito, o Governo gaúcho argumentou que, se a partida fosse às 16h, isso pode gerar aglomerações em bares e restaurantes, com torcedores se reunindo para acompanhar a partida.

No entanto, com o duelo iniciando às 21h, a expectativa é que os torcedores assistam ao jogo em casa, já que haverá toque de recolher às 20h com a bandeira preta na pandemia de COVID-19.