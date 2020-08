Com tempo nublado, chuva deve aparecer neste final de semana

A RMC amanheceu com bastante nebulosidade e névoa seca (quando que ocorre quando a visibilidade está reduzida e a umidade relativa do ar está baixa) nesta sexta-feira. A temperatura mínima registrada pelo IAC em Campinas foi de 18,6ºC às 5:40. A máxima prevista para hoje é de 32ºC, com condição de nebulosidade alternando entre céu parcialmente nublado e períodos de céu claro.

Essas condições se repetem no sábado. No domingo, é esperado um aumento de nebulosidade e os ventos sopram com intensidade moderada a forte, de sudeste. As temperaturas não apresentam grande amplitude, devendo ficar entre 19 e 25ºC. Há uma pequena chance de chuva ao longo do dia; a maior probabilidade é que as chuvas ocorram a partir da noite. Os indicativos são de que a segunda-feira será chuvosa.