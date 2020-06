‘Friozinho’ e chuva leve permanecem no final de semana

O ‘friozinho’ que deu as caras nesta sexta-feira deve permanecer durante o final de semana.

Nesta sexta, o sol aparece com muitas nuvens e pode chover a qualquer momento. Já no sábado, a previsão é que o dia todo seja chuvoso, sem presença do sol. A noite também pode chuviscar.

No domingo não deve chover, mas o sol ainda permanecerá tímido em meio às nuvens.

Sexta: mínima de 16º e máxima de 24º – chance de chuva 90%.

Sábado: mínima de 16º e máxima de 22º – chance de chuva 90%.

Domingo: mínima de 15º e máxima de 24º – chance de chuva 0%.