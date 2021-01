Fim de semana traz musas animadas, empresárias e bombando na rede

May Stival, de Musa do Brasileirão a empresária

May Stival, que foi eleita em 2017 a Musa do Brasileirão, trocou as passarelas pela vida de empresária. Naquele mesmo ano a modelo recusou posar nua para a revista Sexy, que era um dos acordos feitos em contrato pela organização do concurso Musa do Brasil, do qual também disputou e faturou o 2º lugar. Em 2019 a Musa do Brasileirão abriu a sua primeira clínica e escola de estética avançada, em São Paulo. Mas foi no ano de 2020 que May Stival se consolidou como empresária, abrindo a sua segunda clínica e escola, em Salvador, na Bahia.

A Musa foi considerada em 2020 uma das três melhores esteticistas com especialidade na estética avançada no Brasil. Além de ter seus cursos procurados por todo o país e mais cinco países da Europa e América.

A loira revelou o que a fez investir no ramo da beleza a ponto de abandonar as passarelas e concursos.

“O Brasil ainda é um país muito machista, sexista e com todos os preconceitos muito latentes em toda a sociedade. Eu, uma mulher loira, bonita e jovem, sempre fui visada como aquela que era pra casar e ter vida de madame. Além de a vida inteira ter sido estereotipada como a ‘loira burra’. Foram todas essas questões, além da minha capacidade de atuação no ramo da beleza, que me fizeram investir nessa área e não querer mais parar de crescer quanto profissional, deixando de lado até os desfiles e concursos que eu amava participar”, revela.

Marcinha, do João Kléber para o sucesso no insta

A modelo e atriz mineira Marcia Caroline Bastos vem arrasando no Instagram. Dona de um belo corpo, a loira costuma publicar cliques sensuais e dicas de beleza para as mulheres. Ao todo, o seu perfil oficial já tem quase 75 mil seguidores. Mas o que chama a atenção mesmo é o número de impressões: mais de 1 milhão.

Não à toa, Marcinha – como é chamada pelos fãs – se tornou a queridinha de lojas e marcas, que mandam quase que diariamente produtos e amostras para a modelo. “Esse carinho é muito gostoso e os números me dão a certeza de que estou compartilhando um conteúdo útil, com dicas valiosas para a mulherada”, diz. “Quero investir nesse meu lado influencer e ditar novas tendências”.

Também atriz das pegadinhas do programa “João Kléber Show”, na RedeTV!, a beldade garante que supera em números grande parte das modelos que se dizem influenciadoras. E detona quem apela para a compra de seguidores, prejudicando as modelos que trabalham com marketing digital.

Luci Padilha arrasa com corpo perfeito

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural. Dona de um corpo sarado e com curvas que deixam qualquer um babando, a musa e atleta fitness Luci Padilha vem encantando nas redes sociais com cliques que demonstram que ela está com o shape em forma.

Gaúcha, de Canoas, Luci passou por uma grande transformação em sua vida, mãe de dois meninos, um especial, que possui síndrome de down e autismo, a beldade começou a focar na musculação para cuidar dele e de si mesma, e acabou se apaixonando pelo esporte.

Aos 33 anos, a musa fitness conta com o apoio do seu marido e sua família para competir. Inclusive para participar da sua primeira competição oficial, Luci teve que mudar muito seu shape e precisou muito da ajuda do seu treinador, onde trouxe um Top 3 e um Top 4 em março de 2020. Agora, a atleta se prepara para uma nova competição em março de 2021.

Impossível não ficar completamente encantado com tanta beleza dessa gata que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de ensaios sensuais e também nas suas publicações fazendo musculação diariamente. Diariamente, a beldade recebe uma enxurrada elogios diariamente dos seus seguidores, além de sucesso como modelo para diversas marcas fitness.

Na sua caixa de comentários são diversos os adjetivos para a gata. “Sempre arrasando”, “Fantástica” e “Teu corpo é demais” foram alguns dos recados deixados no perfil da musa fitness. Para acompanhar mais sobre Luci Padilha, basta seguir ela no seu Instagram @_lupadilha, onde a bela fitness possui mais de 18 mil seguidores.

Priscila Pinheiro chega com tudo nas redes

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza que desperta a atenção de todos. Estamos falando da modelo Priscila Pinheiro, que arrasa com seu corpo escultural nas redes sociais.

Esplêndida e provocante, a morena, que foi terceira colocada no concurso Mais Belo Bumbum do Brasil, no ano passado, se destaca através de cliques onde demonstra seu corpo perfeito e muito charme para deixar os marmanjos de plantão babando. Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos mostrando todas as suas belas curvas e seu bumbum na nuca através de ensaios fotográficos.

Por isso ela é muito elogiada na web pelos seus fãs. Alguns dos comentários foram “Muito linda”, “Perfeita” e “Toda maravilhosa”, disseram alguns seguidores da bela. Para poder acompanhar mais sobre Priscila Pinheiro, basta seguir ela no seu Instagram @_prih.pocahontas, onde ostenta toda a sua beleza para seus mais de 19 mil seguidores.