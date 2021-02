Fim de semana shape, corpão, abundância e nu na revista

Fim de semana das musas

Musa Fitness Anahí Riego sucesso com shape sarado

Dona de um corpo sarado e com curvas que deixam qualquer um babando, a musa e atleta fitness Anahí Riego vem encantando nas redes sociais com cliques que demonstram que ela está com o shape em forma. Catarinense, de Itapoá, Anahí compete no fisiculturismo há algum tempo onde tem como principal conquista o Sulamericano na categoria wellness, além também de ser campeã brasileira, sul-brasileira, estadual e Mr Blumenau.

Atualmente, Anahí está focando mais na sua função de personal trainer, trabalhos como modelo e parcerias com marcas, onde faz a divulgação diariamente por meio das suas redes sociais. Inclusive, a beldade disse que em breve irá retornar as competições oficiais.

Impossível não ficar completamente encantado com tanta beleza dessa gata que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de ensaios sensuais em lugares paradisíacos e também nas suas publicações fazendo musculação diariamente. Por isso, a musa fitness catarinense recebe todos os dias uma enxurrada elogios diariamente dos seus seguidores.

Na sua caixa de comentários são diversos os adjetivos para a gata. “Maravilhosa”, “Musa Fitness” e “Teu corpo é demais” foram alguns dos recados deixados no perfil da musa fitness. Para acompanhar mais sobre Anahí Riego, basta seguir ela no seu Instagram @anahiriego, onde a bela fitness possui mais de 42 mil seguidores.

Renata Pinheiro ostenta corpo escultural e abundância

QUE ABUNDÂNCIA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza que desperta a atenção de todos. Estamos falando da musa fitness Renata Pinheiro, que arrasa com seu corpo escultural e seu bumbum na nuca nas redes sociais.

Esplêndida e sensual, a loira que é assumida viciada em academia publica diariamente pegando pesado na musculação para manter seu shape super sarado e deixa todos os seus mais de 77 mil seguidores babando com cada clique postado por ela nas redes sociais, onde a gata não economiza nas fotos ostentado seu abdômen trincado e seu bumbum gigante de 103cm.



Recentemente, Renata levou todos a loucura ao postar uma foto a beira de uma piscina e por isso ela foi muito elogiada pelos seus fãs. Alguns dos comentários foram “Diva fitness”, “Perfeita” e “Toda maravilhosa”, disseram alguns seguidores da musa fitness, que para poder acompanhar mais sobre Renata Pinheiro, basta seguir ela no seu Instagram oficial @renatapinheirow.

Influencer Carla Silva faz sucesso com corpo escultural

A gaúcha Carla Silva está consolidando cada vez sua carreira como modelo, empresária e digital influencer. A beldade faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza que desperta a atenção de todos.

Esplêndida e charmosa, a loira se destaca diariamente ajuda a influencias as pessoas com dicas de moda, beleza e estética nas redes sociais, onde exibe toda a sua simpatia, carisma e curvas que fazem ela ser muito elogiada por todos os seus mais de 110 mil seguidores.



Por isso ela é muito elogiada na web pelos seus fãs onde alguns dos comentários foram “Muito linda”, “Perfeita” e “Toda maravilhosa”, disseram alguns seguidores da bela. Para poder acompanhar mais sobre Carla Silva, basta seguir ela no seu Instagram @carlinhasilva_rs.

Millene Sthepiake nua e escultural na revista Spicyfire

A revista masculina Spicyfire teve uma edição para ficar em sua história, pois quem estampou a capa da publicação foi uma das modelos mais desejadas do Brasil, a lindíssima Millene Sthepiake, que realizou o seu primeiro ensaio nu e arrasou nas fotos do ensaio para estampar as páginas da edição de fim de ano.

O ensaio deu muita repercussão, pois a bela paranaense, da cidade de Guarapuava, no interior do Paraná, demonstrou seu shape perfeito e suas curvas que chamam a atenção de todos a sua volta. Millene abusou da elegância, sensualidade, ousadia e charme para que a sua edição seja recorde de vendas da revista.

Sobre posar nua, a beldade declarou em entrevista que sempre sonho com esse momento. “Desde adolescente sonhava com esse momento. Ficar nua é uma arte”, declarou Millene que é muito elogiada nas redes sociais através do seu Instagram oficial @millene_sthepiake_oficial, onde possui mais de 35 mil seguidores.

O ensaio com a modelo já está disponível no site www.spicyfire.com.br. Além das fotos, a edição traz uma série de entrevistas e matérias sobre sexo, relacionamento e universo masculino.