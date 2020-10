Fim de semana recheado de musas

Das Pegadinhas, Pri Lopes aposta em clínica estética

A atriz Pri Lopes, famosa Musa das Pegadinhas, virou empresária e resolveu investir na sua carreira de formação, onde abriu sua clínica de estética avançada chamada “Glamour Estética”, que está fazendo muito sucesso com seus procedimentos estéticos corporais e faciais, harmonização facial e botox.

A Dra. Pri Lopes tem formação de farmaceutica e é especialista em saúde estética e disse que resolveu focar na sua carreira como doutora. “Estou mais focada na minha carreira como doutora e estou amando deixando as pessoas mais felizes com os procedimentos da minha clínina de estética”, revelou a empresária que também faz muito sucesso nas pegadinhas do João Kléber, na Rede TV.

Além da sua clínica “Glamour Estética”, Pri Lopes também vem encantando nessa quarentena onde publica sua rotina diária de treinos intensos na academia para manter a forma para quando retornar as gravações das pegadinhas e também as peças de teatro. Para acompanhar mais sobre a Dra. Pri Lopes basta seguir ela no seu Instagram oficial @pri.barbie e a clínica de estética avançada no perfil @clinicaglamour_.

‘Mulher Hulk’ Camila Rodrigues bomba nas redes sociais

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural. Dona de um corpo sarado e com curvas que deixam qualquer marmanjo babando, a musa e atleta fitness Camila Rodrigues vem encantando durante a quarentena nas redes sociais com cliques que demonstram que ela está com o shape em forma. A beldade, que é um exemplo de determinação, pois além de ser atleta fitness, Camila também recentemente foi mãe de uma menina e ela sentiu na pele a experiência de buscar a recuperação do shape após o parto para retomar seu corpo sarado.

E de maneira incrível, a morena voltou a competir no fisiculturismo quando sua filha tinha apenas sete meses, demonstrando toda a sua disciplina e dedicação para recuperar o seu shape sarado. Inclusive, Camila retornou as competições de pé direito, com direito a título Overall (campeã das campeãs) na categoria Wellness. Agora a musa fitness está em preparação para competir o Muscle Constes, em novembro, no Rio de Janeiro.

Impossível não ficar completamente encantado com tanta beleza dessa gata que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de selfies e também nas suas publicações fazendo musculação diariamente.

Na sua caixa de comentários são diversos os adjetivos para a gata. “Linda maravilhosa”, elogiou um seguidor. “Que mulher é essa Brasil”, destacou outro. “Gata exuberante”, concluiu um terceiro. Para acompanhar mais sobre Camila Rodrigues, basta seguir ela no seu Instagram @camilabrodrigues, onde possui mais de 122 mil seguidores.

Modelo Aline Bandalione encanta com simpatia e beleza nas redes

Aline Bandalione, ariana, possui apenas 20 anos, natural do interior do Paraná, mas vive em Blumenau/SC, é aquela morena que através de cliques onde demonstra todo o seu charme que encantam a todos. Impossível não ficar completamente encantado com essa gata que é apaixonada por tirar selfies para toda a sua beleza.

A bela não economiza nas fotos ostentando toda a sua simpatia nas redes sociais. Por isso seus seguidores não cansam de fazer elogios para Aline Bandalione. “Muito gata”, disse um seguidor. “Que mulher maravilhosa!”, comentou outro. “Que princesa linda”, opinou um terceiro.

Para poder acompanhar mais sobre Aline Bandalione , basta seguir ela no seu Instagram @aline.bandalione.

Musa do Atlético Amanda Vaccari ostenta boa forma “shape slim”

A modelo de 34 entregou o segredo do corpão: a prática de beach tennis

A Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo/RJ, foi o cenário escolhido pela modelo fitness e Musa do Atlético-MG Amanda Vaccari, 34 anos, para uma nova campanha de moda das marcas Zane e Bâffin Store. Ostentando boa forma em looks casuais e de biquíni, a morena mostrou que tem mesmo se dedicado bastante ao shape. E entregou o segredo do corpo perfeito: o beach tennis.

“Conheci o beach tennis no ano passado e me apaixonei. É um esporte que trabalha o corpo todo, tonifica mais os músculos e ajuda na perda de calorias. Além disso, adoro atividades ao ar livre, sou apaixonada por esportes”, conta. “Mas é claro que sigo na academia e com dieta, sou exigente demais com meu corpo. E isso não se torna um sacrifício, esse é meu estilo de vida e sou feliz assim”.

Posando para as lentes do fotógrafo Carlos Alberto e para o filmaker Diego Froes, Amanda expressou toda sua personalidade e contou que diferentemente da maioria das modelos, não se inspira em grandes estrelas do mundo fitness como Gracyanne Barbosa, Juju Salimeni e Eva Andressa.

“Não tenho pretensão de me tornar atleta fitness, gosto de cuidar do meu corpo até porque trabalho como modelo e dou exemplo. Me dedico e busco inspirar outras mulheres. Essa é a minha missão. Mas estou longe de me inspirar na Gracyanne, por exemplo. Acho que não combina comigo, não quero perder a feminilidade. Gosto de um shape mais slim, está em alta”, garante.

Em nova fase, Amanda tem apostado cada vez mais na sua carreira como digital influencer. Focada no universo feminino, ela fala de beleza, estética, moda e lifestyle. E nas redes sociais compartilha dicas e lições para empoderar e ajudar outras mulheres.

Ficha técnica

Fotógrafo: Carlos Alberto (@ocarlosalbertob)

Filmmaker: Diego Froes (@froesfilms)

Make: Beatriz (@_makedabia)

Hair: Fabiano de Castro (@fabianodecastro_)

Esteticista: Aline Cardoso (@aline.cardoso.dias)

Personal: Thiago Gasteam (@thiagogasteam)

Locação: Hotel Orlanovaboutique (@orlanovaboutique)