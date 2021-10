Fim de semana deve ser nublado com chuvas na região

O fim de semana na região de Americana deve ser nublado e com chuvas. A previsão é da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

No sábado, a previsão é que chova 24mm com máxima de 27ºC e mínima de 18ºC.

Já no domingo, a previsão traz menos chuva, 10mm com máxima de 25ºC e mínima de 17ºC.

A chuva deve continuar na segunda-feira, com previsão de 12mm.

Já o Instituto de Meteorologia (INMET) está com alerta de tempestades para a região.

Para sábado, o instituto informa que a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. No domingo, a previsão segue com tempo nublado com pancadas de chuvas e trovoadas.