Fim de mês e adolescente traficando em Santa Bárbara

Um adolescente de 17 anos foi detido por tráfico de drogas na noite deste domingo em Santa Bárbara d’Oeste. A equipe de Apoio Tático fazia patrulhamento preventivo na rua Tenente José Gabriel de Oliveira e Souza parque Zabani quando foi avistado um rapaz caminhando ‘de boa’. Ao avistar a viatura, ele demonstrou muito nervosismo sendo de imediato abordado.

Identificado como J.V., foi feita busca pessoal e localizada escondida no short do adolescente uma sacola plástica com 182 pinos de cocaína. Indagado sobre as drogas, ele relatou estar indo abastecer ponto de venda de drogas na rua Angelo Sanz.

Diante dos fatos o adolescente foi apresentado junto ao plantão policial onde os fatos foram narrados para autoridade de plantão que deliberou pelo B.O de Ato Infracional/Tráfico de drogas sendo as drogas apreendidas e o adolescente liberado para sua responsável.