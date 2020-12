Fim de ano. Feira noturna do Zanaga será às quartas

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, por meio da SUUF (Serviços Urbanos Unidade de Fiscalização), informou nesta sexta-feira (11) que a feira noturna, que acontece às quintas-feiras no bairro Antônio Zanaga, vai ser realizada nas quartas-feiras das duas próximas semanas, ou seja, nos dias 23 e 30 de dezembro, das 18h às 22h.

A mudança atendeu um pedido dos próprios feirantes, uma vez que as próximas quintas coincidem com as vésperas do Natal e Ano Novo, o que poderia prejudicar as vendas.

De acordo com a responsável pela fiscalização das feiras, Elizângela Porto, a feira noturna do Zanaga conta atualmente com 108 feirantes e um público de aproximadamente 500 pessoas a cada edição. “Fizemos essa alteração para atender os feirantes, mas também facilitando para a população, que gosta de ir à feira fazer suas compras”, comentou.

A feira noturna do Zanaga é realizada há quase dois meses na Praça Lino Duzzi, ao lado da Avenida Cecília Meireles.