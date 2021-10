Todos filmes no Tivoli por R$10 até dia 27

Durante as duas últimas quartas-feiras de outubro, dias 20 e 27, todos os filmes em cartaz no Moviecom Cinemas do Tivoli Shopping estarão com o preço único promocional de R$ 10,00 o ingresso.

É que a unidade aderiu à campanha “Cinema é 10”, idealizada pela Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex) com o apoio da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers). A ação tem como objetivo incentivar o público a retornar às salas de cinema em todo o Brasil e mostrar que ir ao cinema é um programa seguro para toda a familía.

Com isso o público terá acesso a estreias e grandes produções como “Halloween Kills: O Terror Continua”, “Venom: Tempo de Carnificina” e “007 – Sem Tempo Para Morrer” a um preço especial. Nesta semana, estão em cartaz no Moviecom do Tivoli Shopping ainda os filmes “Shang-Chie e a Lenda dos Dez Anéis”, “Patrulha Canina: O Filme” e “Ainbo – A Guerreira da Amazônia”.

Para essa ação, o Moviecom Cinemas criou o ingresso “Promoção 10” para substituir o ingresso inteiro, que estará disponível para compra em todos os canais – na bilheteria/bomboniere, no terminal de autoatendimento e na venda online. Outros tipos de ingressos como a meia entrada, meia itaucard e sênior, também continuarão disponíveis em todos os canais nestes dias.

Para garantir a segurança do público, o Moviecom Cinemas segue mantendo todos os protocolos sanitários já estabelecidos, como o distanciamento entre as poltronas e a capacidade reduzida de público, e respeitando todas as regras, como o uso obrigatório de máscaras e disponibilização de álcool gel.

Festival do Sabor

Quem for ao Tivoli nestes dias para aproveitar a promoção do cinema, também poderá aproveitar o “Festival do Sabor”, campanha promocional promovida pelo shopping com foco na Praça de Alimentação.

A promoção acontece até o próximo dia 31 e é válida tanto para o horário do almoço quanto para o horário do jantar.

Há opções para todos os gostos: de sucos a saladas, pizzas e lanches, passando por pratos executivos e pelas delícias da culinária asiática, até sobremesas como pudins e sorvetes.

Para facilitar a escolha dos clientes, o Tivoli Shopping elaborou um cardápio online com todas as ofertas disponíveis e os restaurantes participantes da campanha promocional. Esse cardápio pode ser consultado no site e nas redes sociais do empreendimento.

