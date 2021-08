Filme sobre Eike inicia filmagens

Inspirado no livro da jornalista Malu Gaspar (Editora Record), o eletrizante roteiro do filme “Eike – Tudo ou Nada” percorre um breve mas intenso período da vida do ex-bilionário, que já foi um dos homens mais admirados do Brasil e o oitavo mais rico do mundo. A história começa em 2006, quando a economia brasileira deslanchava por causa do pré-sal. Eike Batista decide criar a petroleira OGX, que o transforma no sétimo homem mais rico do mundo e depois o leva a perder sua fortuna, poder e prestígio. O ator Nelson Freitas interpreta o personagem-título, e o elenco conta também com Thelmo Fernandes, Marcelo Valle, Bukassa, Juliana Alves, Xando Graça, Jonas Bloch e André Mattos, entre outros. Carol Castro vai interpretar Luma de Oliveira, que foi casada com Eike, e o economista Pablo Spyer, CEO da Vai Tourinho, fará uma participação especial como ele mesmo. Produzido por Tiago Rezende (Morena Filmes) e dirigido e roteirizado pela premiada dupla Andradina Azevedo e Dida Andrade (A Bruta Flor do Querer e 30 Anos Blues), o longa está em produção e será rodado a partir de hoje, 16 de agosto, até 26 de setembro, no Rio de Janeiro. A produção é da Morena Filmes, com coprodução da Buena Vista International e distribuição da Paris Filmes. “Não é uma crônica, nem uma cinebiografia. É um mergulho na psiqué desse personagem tridimensional e complexo”, definem os diretores e roteiristas do filme, Andradina Azevedo e Dida Andrade, que assinam juntos seu terceiro longa. A vaidade, a ambição sem limites, a proximidade com autoridades e a crise moral que veio com o declínio costuram o roteiro. Aspectos pouco conhecidos do público em geral também são abordados no filme, que retrata essa fase de Eike até sua primeira prisão, em 2017. “Mas sem maniqueísmos”, avisam os diretores. Para o produtor Tiago Rezende, “Eike – Tudo ou Nada” vai revelar os bastidores dessa história que foi tão midiática, mas que até hoje provoca controvérsia e curiosidade. A linguagem pop que é marca dos diretores confere ao filme uma estética moderna e ágil. “Vamos usar duas câmeras menores (Red Komodo 6K) para um tipo de movimentação único que vai criar ambientes intimistas, como se estivéssemos dentro da sala com Eike Batista e sua famosa ‘guarda pretoriana’”, diz Tiago, referindo-se a como o empresário chamava seu primeiro time de executivos. CLIQUE AQUI PARA BAIXAR A FOTO EM ALTA (crédito: Desirée do Valle) – https://bit.ly/3xR2Dbk

SOBRE OS DIRETORES

ANDRADINA AZEVEDO E DIDA ANDRADE são uma dupla de cineastas que atua em parceria desde 2007, nas funções de diretor, roteirista, fotógrafo, montador e ator. Se conheceram na faculdade de cinema, na FAAP, em São Paulo, onde estudaram de 2005 a 2009. Entre os curtas que dirigiram, destacam-se: “Para que não me ames” (2008), “O Capitão Chamava Carlos” (2010) e “Triste História de Kid-Punhetinha” (2012), exibidos em mais de 70 festivais nacionais e internacionais e comtemplados com 10 prêmios.

O primeiro longa-metragem da dupla, “A Bruta Flor do Querer”, estreou no Festival de Gramado em 2013 e foi premiado com os Kikitos de Melhor Direção e Melhor Fotografia. O filme estreou em circuito comercial em 20 salas, em 2016, pela distribuidora O2play. Foi adquirido pelo Canal Brasil e atualmente está disponível para os canais do Grupo Turner e no Amazon Prime. O filme foi publicamente elogiado por Fernando Meirelles, Cacá Diegues, entre outros cineastas e críticos de cinema.

Em 2019, lançam seu segundo longa, “30 Anos Blues”, no Festival de Gramado, onde recebem o prêmio Especial do Júri. O filme foi selecionado para o Festival do Rio de 2019 e em 2020 passou a ser representado internacionalmente pela empresa francesa WIDE Management e recentemente lançado no Canal Brasil. Além de dirigirem os dois longas, também protagonizaram, fotografaram e montaram os filmes. Em 2014, ganharam o edital de desenvolvimento ProAC para Telefilme para TV Cultura. Em 2015, ganharam o edital Prodav do fundo setorial onde desenvolveram o roteiro “A Catástrofe do Sucesso”. No começo de 2020, Andradina e Dida dirigiram o curta-metragem “I Love You Made in China”, que está em pós-produção. Nesse filme, Dida também foi o fotógrafo e Andradina, ator. Andradina e Dida também protagonizaram dois longas do diretor Gabriel Alvim, “Solidão que Nada” (em pós-produção) e “Velha Roupa Colorida” (lançado em 2021).

Dida Andrade também é formado como ator pelo Teatro Escola Célia Helena e como diretor de teatro pela instituição SENAC. Atuou em diversas peças, filmes e recentemente na novela portuguesa “Valor da Vida”, exibida pela TVI. Foi assistente de direção de Marco Antônio Braz, vencedor do prêmio SHELL e APCA, de 2003 a 2006. Como diretor de fotografia, Andradina assinou o longa-metragem documentário “Odilon – Réu de si mesmo”, de Leandro Lima, para HBO. Além disso, fotografou três curtas premiados da diretora Bia Vilela, entre os anos de 2015 e 2017, e o videoclipe “Creation”, vencedor do Portugal International Film Festival. Andradina estudou música com o renomado Leivy Miranda, na escola Groove. E participou ativamente das criações e gravações das trilhas sonoras de seus longas.