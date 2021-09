Filhote de pitbull foge de casa. Família desesperada

Um pitbull filhote de apenas 6 meses fugiu de casa e a família está desesperada. O cãozinho é companheirinho de uma criança autista. Vamos ajudarFlávia Cavalcante, moradora de Santa Bárbara d’Oeste entrou em contato com o NM pedindo ajuda. Abaixo o pedido dela e o contato.

Estamos desesperado temos um cachorro Pitt Bull filhote dr 6 meses que escapou na manha de segunda-feira no bairro Santa Alice em SBO estamos des de segunda-feira compartilhando nas redes sociais feira do rolo.e nada esse cachorro e de uma criança autista de Santa Bárbara d’ Oeste me ajudem a encontrar esse cachorro por favor.

Flávia- contato 19.98724.5588