Filho de Zé Maria e Tião vão comandar PSDB SB

Felipe Araújo, filho do ex-prefeito Zé Maria de Araújo Jr, deve ser o novo presidente do PSDB de Santa Bárbara d’Oeste. Ele era previsto para comandar o partido em 2015, mas seu pai acabou sendo candidato pelo DEM tendo como vice o ex-vereador Fabiano Pinguim.

O vice-presidente deve ser o assessor do deputado federal Vanderlei Macris, de Americana, Willian Tião. Chegou ao NM a lista que deve ser a dos nomes do Novo PSDB de Santa Bárbara. Estão de fora do time nomes que ‘tocaram’ o partido nos últimos anos, o ex-vereador Danilo Godoy e o ex-secretário de Zé Maria Joel Oliveira.

Felipe Araújo: Presidente

William Tião : vice-presidente

Wilson da Engenharia : Secretário Geral

Zé Maria : Membro

Juca Bortoluci : Membro

Joãozinho do Holanda : Membro

Jairto Monteiro : Membro