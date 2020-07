Omarzinho atira e põe fogo em carro em Nova Odessa

O filho do prefeito de Americana Omar Najar (MDB) – conhecido como Omarzinho – se envolveu em uma polêmica na tarde desta sábado no kartódromo de Nova Odessa.

Omarzinho teria atirado diversas vezes contra um veículo e ateado fogo logo após os disparos. A informação é de que ele teria se evolvido em uma briga com uma pessoa presente no local. Omarzinho fugiu do local.

A polícia chegou a cercar a residência de Omarzinho, mas a informação é de que ele não teria sido detido, por não ter sido encontrado. A história foi confirmada por pessoas próximas ao prefeito Omar.

TIROS. Omarzinho também já usou arma de fogo em outra ocasião, que acabou se tornando pública. O filho do prefeito atirou em radares próximo ao Hospital Municipal há alguns anos.