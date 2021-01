Filho de jogador abandona gramado e aposta na moda

Aos 23 anos de idade, Giovanni Amoroso, exjogador de futebol que sonhava em seguir os passos do pai, o também ex jogador Amoroso -tomou uma grande decisão que mudou o rumo da sua carreira: deixou os gramados e se arriscou no mundo dos negócios.

Depois de passar por times do interior paulista, como, Ituano e Guarani, e, também, por times europeus, como o espanhol Cubillas, e dois dos times que seu pai também jogou: Udinese da Itália e Borussia Dortmund da Alemanha, entre outros, Giovanni busca um lugar no empreendedorismo.O italiano por nascençae brasileiro por coração e criação, Giovanni fundou, em 2019, a Revero –criada em 2019, empresa de moda têxtil em crescente ascensão que traz designs exclusivos para o público masculino.

“A marca não representa apenas a moda. Ela foi criada para representar um estilo de vida”. Comenta Giovanni. Em Janeiro, a marca traz a nova coleção, chamada de Cápsula. Famíliares do ex-jogador, amigos e muitas pessoas influentes do mundo da moda já têm se demonstrado interessadas em usar as novas peças. “Minha jornada, desde que deixei os campos, têm se resumido a conhecimento e crescimento. A cada dia eu aprendo e cresço mais. Um novo problema é um desafio para ser vencido e uma oportunidade para evoluir, e é isso que eu quero representar em todas as criações da minha marca.”, comenta Giovanni.