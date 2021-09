Filho da vizinha invade comércio, é visto pela câmera e roda pra PM

Equipe da polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de alarme disparado no Bairro Santa Luzia, em Santa Bárbara, na madrugada desta sexta-feira. No local, em contato com a vítima – proprietário da lanchonete Classic Burger -, foi informado à equipe que o indivíduo foi visto através das câmeras da empresa de monitoramento.

O homem, de 33 anos, invadiu o estabelecimento comercial e foi visto pelas câmeras, momento que a empresa avisou o proprietário do local, que chamou a polícia. Ao verificar as imagens, a vítima reconheceu o indivíduo. Tratava-se do filho da vizinha do estabelecimento que, segundo a vítima, já invadiu o local outras vezes.

Na casa do suspeito, a mãe permitiu a entrada da equipe da polícia, que realizou busca residencial com o objetivo de localizar os produtos furtados. Foi localizada uma mochila contendo 2kg de muçarela, 1,5kg de queijo, 1kg de bacon – aproximadamente R$180 em mercadorias.

O indivíduo recebeu voz de prisão por flagrante delito de furto qualificado e permaneceu preso. Os produtos foram devolvidos à vítima.