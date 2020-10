Filha bate na mãe e agita noite no São Manuel

imagem ilustrativa

Um caso de agressão de filha contra mãe foi atendido pela polícia militar na noite desta quinta-feira em Americana.

O ataque aconteceu na rua Gregório Luchiari, bairro São Manuel por volta das 22h.

A equipe foi acionada e, no local deparou-se com uma desinteligência entre mãe e filha. Diante dos fatos as partes foram conduzidas a CPJ, onde foi verificado que existia medida protetiva em favor da vitima R.M. A, por este motivo K.A.C. recebeu voz de prisão em flagrante delito por motivo de agressão e descumprimento de medida protetiva, permanecendo presa à disposição da justiça.