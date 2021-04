Filas nos Correios de Nova Odessa geram reclamação

Filas longas e tempo de espera superando as duas horas. Essas são queixas de moradores de Nova Odessa com relação à agência dos Correios na cidade. Os relatos são de que atendentes entregam apenas de 60 a 70 senhas diárias a partir das 9h, e os usuários dos serviços da estatal permanecem na fila, ao ar livre, para serem atendidos até as 13h.

O vereador e presidente da Câmara, Elvis Ricardo Garcia, o Pelé (PSDB), tem questionado o assunto este ano. Inclusive o parlamentar procurou a Superintendência Estadual dos Correios, mas a resposta não foi animadora. A pandemia e a ausência de servidores do grupo de risco foi a justificativa pela demora no atendimento e atraso na entrega de correspondências.

Segundo o órgão, “diversos empregados da unidade” foram enquadrados no grupo de risco, seja pela idade (acima de 60 anos) ou comorbidades, além de outros se ausentam por gozar férias ou licença médica. Com isso, o setor de atendimento ficou com número reduzido de funcionários, assim como as entregas, gerando a demora e atraso reclamados pelos munícipes.

“É um descaso com a população. As pessoas são obrigadas a ficar horas na fila, em pé, expostas ao sol e chuva”, aponta Pelé. “Além disso”, completa, “com as restrições impostas pela pandemia, todos estão ainda mais dependentes dos serviços de entregas de correspondências e mercadorias. Mas infelizmente os Correios são estão preocupados”.