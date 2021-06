Fila pra entrar no Bradesco antes das 11h assusta

Uma leitora do NM se assustou com a fila registrada na agência do Bradesco da avenida Fernando de Camargo em Americana. A leitora enviou a foto ao NM e comentou ser “um descaso coma população”. A agência abriu por volta das 10h50.

Ela trabalha na loja das Casas Bahia (ao lado da agência) e disse que a fila está tampando a entrada da loja. “Depois querem que o comércio feche”, comentou por fim. A informação que circulou na fila era que um funcionário da agência teria contraído Covid e isso atrasara a abertura do posto de atendimento.