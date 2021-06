Fiat Doblò Cargo 2021: tudo sobre o comercial leve

Com mais de 20 anos de estrada, o Fiat Doblò chega à versão 2021 sem muitas mudanças em relação às edições anteriores e bate de frente com concorrentes diretos, como Renault Kangoo, Peugeot Partner e Citroën Berlingo. Entre os modelos seminovos certificados pela Fiat, o Dobló tem presença garantida e é muito procurado por motoristas que buscam investir em alguma atividade que envolva o transporte de mercadorias.

Conheça as novidades

O preço sugerido do Doblò 2021 é R$ 98.290. Trata-se de um veículo bem amplo e com versatilidade em suas utilidades. Esse veículo é uma multivan que saiu com unidades limitadas, pois a linha de produção já foi encerrada pela montadora italiana. Mesmo assim, há fãs que não abrem mão do monovolume.

O visual é característico e segue o mesmo padrão da primeira geração. O que muda é a presença dos sistemas Isofix e Top Tether, utilizados para prender as cadeirinhas de crianças, de acordo com a legislação de trânsito. Aliás, o modelo da Fiat é muito procurado por motoristas com famílias grandes, justamente pelo conforto e espaço amplo, tendo até sete lugares.

Com o objetivo de reduzir custos, a montadora retirou vários itens do lineup, deixando o veículo mais acessível. Mas a tendência é que o Fiat Doblò saia definitivamente de produção nos próximos anos, seguindo outros exemplos, como Palio Fire, Siena Fire, Punto, Novo Palio, Bravo, Linea, Ducato, Freemont, Weekend e Fiat 500. No entanto, muitos veículos da Fiat saem de cena e depois voltam ao cenário automobilístico, ou seja, somente o tempo poderá trazer a resposta.

Ficha técnica Doblò 2021

O Fiat Doblò 2021 chega na versão Essence, de sete lugares, e Cargo, ambas com faróis duplos e circulares, grade cromada, parachoque reforçado, rodas de liga leve aros 15 ou 16, estepe traseiro com suporte, suspensão elevada, entre outros itens.

A minivan é equipada com motor 1.8 E.torQ, com 18,4 kgfm com gasolina e 18,9 kgfm com etanol, sendo os dois a 4.500 rpm. São cinco marchas manuais, com a opção Locker, que faz o bloqueio eletrônico do diferencial.

Internamente, o painel é amplo e bem completo, contando com rádio multimídia. Existem dois porta-luvas e porta-objetos no teto. A direção hidráulica facilita as manobras e o motorista usufrui de um bom conforto.

O porta-malas comporta até 665 litros de espaço sem os dois assentos dobráveis e existem ainda cinco cintos de segurança, além de apoios para cabeça em todos os bancos. O veículo conta com airbag duplo e freios ABS.

Consumo

O consumo do Fiat Doblò Cargo 2021 1.8 na cidade é de 6,1 km/litro com etanol e 8,5 km/l com gasolina. Já na estrada, o consumo é um pouco menor, registrando 6,6 km/l no etanol e 9,6 km/l na gasolina.

O Doblò Cargo não tem um bom rendimento de combustíveis pelo fato de ser um veículo pesado: são 1.423 kg. Além disso, a minivan tem uma aerodinâmica nada favorável, prejudicando a eficiência. Apesar de um tanque de 60 litros que contribui com a autonomia, as porcentagens entre quilometragem e litro gasto não são muito agradáveis. Por isso, sempre é indicado utilizar gasolina nesse veículo.

Manutenção

O Doblò Cargo 2021 tem uma revisão prevista pela Fiat até 50.000 km rodados, com custo total de R$ 3.200. Nela, são feitas trocas de óleo de motor, filtro de ar e combustível, vela de ignição, fluido de freio e correia de transmissão do ar condicionado. De forma geral, trata-se de um veículo ideal para quem quer trabalhar com transportes, tendo boa estabilidade e segurança nos deslocamentos.