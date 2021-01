Fez sucesso no TikTok e foi assassinada pelo ex

Eliane Siolin, que foi mais uma vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul, fazia sucesso na rede social do TikTok. Com vídeos originais dançando e alguns fazendo dublagens, a mulher era acompanhada por mais de 50 mil seguidores e acumulava muitas visualizações.

Eliane foi morta a tiros na noite deste domingo (24), em Nova Itamarati, distrito de Ponta Porã. O autor do feminicídio era o marido dela, Alexandro Aguilera Cantallupi, que cometeu suicídio logo após o assassinato.

O crime aconteceu em uma propriedade rural às margens da MS-154. A polícia ainda investiga as circunstâncias do crime, que teria acontecido após um churrasco na casa da família.

O casal tem uma filha de 4 anos, que, segundo informações preliminares, não estava no local no momento do crime.