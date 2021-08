Fez ‘ratatá’ com a moto e foi parado pela Gama

Um homem que fazia um ratatá bem alto com sua motocicleta foi parado pela Gama (Guarda Municipal de Americana) na noite desta quinta-feira (05) na Avenida Brasil. A moto acabou sendo apreendida por poluição sonora depois que o condutor foi flagrado trafegando com a viseira do capacete aberta.

Em patrulhamento pela avenida, a equipe dos patrulheiros de trânsito Cristian e P. Oliveira se deparou com a motocicleta Honda/CG Fun na cor vermelha, na esquina com a Rua Florindo Cibin onde o condutor utilizava capacete de segurança com a viseira de proteção em desacordo com a regulamentação do CONTRAN e emitindo ruídos excessivos pelo escapamento.

Ao ser realizada a aferição do nível de pressão sonora, com decibilímetro devidamente calibrado e certificado, constatou-se níveis acima do permitido, com base na lei municipal 5907/2016 com alterações promovidas pela lei municipal 6325/2019 art. 3°, I e lavrado AIT com base no art. 244°, X do CTB.

Após a realização das autuações ao condutor, a motocicleta foi guinchada e encaminhada ao pátio municipal.