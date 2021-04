Fez ‘graça’ com a moto, fugiu avançando sinais e acabou detido

Em patrulhamento pela rua Washington Luiz, em Americana, os guardas municipais Aguilera e Ivanilse depararam com uma fazendo malabarismo na via.

Assim que percebeu a presença da viatura, o motociclista empregou fuga, passando por vários sinais vermelhos em alta velocidade e contra mão de direção.

Semáforos da Rua Cândido Cruz, 7 de setembro, Antônio Lobo e Rua Carioba foram avançados, além de contra mão de direção nas Av Antônio Lobo, Av. São Jerônimo, o mesmo subindo o viaduto Ralph Biasi sentido Av. Bandeirantes e Carioba.

A abordagem foi feita com apoio da equipe da PM vtr 19128 pela Av Nicolau J. Abdala próximo ao Centro de Detenção Provisória.

Nada de ilícito foi encontrado com o condutor, de 20 anos. A moto foi recolhida ao pátio e o condutor apresentado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) por desobediência e liberado em seguida. Várias multas foram elaboradas no CPF do condutor.