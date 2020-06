Fez bazar e perdeu a espingarda

Uma mulher que fez uma bazar para vender produtos de uma casa acabou sendo notificada por posse irregular de arma de fogo na tarde deste sábado no Jardim Souza Queiroz em Santa Bárbara d’Oeste. O caso foi por volta das 13:15 na rua Vereador Dr . Sebastião Adail Ribeiro. A equipe do cabo Cassimiro e soldado Andrade foi acionada via COPOM para atender um possível furto em andamento. Mas no local, feito contato com K. L.S. que informou que estaria fazendo um bazar para vender pertences da residência.

Perguntado se teria algo ilícito no imóvel, informou que tinha uma arma de fogo, indicando um guarda roupa onde estaria o armamento. Durante a busca foi localizada uma espingarda calibre 12 n° 1538280, marca CBC, 15 cartuchos, 1 carregador de pistola calibre 32 com 3 munições intactas.

No local encontrava se a senhora Mariana, que disse informou que os objetos pertenciam a seu falecido pai, e que senhora K. estaria vendendo os objetos sem autorização, sendo que ela só teria as chaves para cuidar dos animais de estimação. Diante dos fatos as partes foram apresentadas no plantão policial, onde a autoridade judiciária após tomar ciência dos fatos determinou que fosse feita a apreensão do armamento, carregador e munições.

As duas foram liberadas.