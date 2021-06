Fez 18, foi pro tráfico e vai pra cadeia

Um rapaz de 18 anos acabou preso por tráfico de drogas no Conjunto Roberto Romano em Santa Bárbara d’Oeste nesta sexta-feira. A equipe de RPM fazia preventivo pelo bairro e, na rua Hilda Heleno de Oliveira, avistou dois homens em atitude suspeita.

Ao notarem a presença das viaturas, os dois fugiram a pé tomando sentidos opostos, sendo um deles acompanhado por um dos policiais da patrulha no terreno do Centro de Referência de Assistência Social, de onde saiu para a rua Jorge Juventino de Aguiar. Ele jogou uma sacola no telhado de um trailer de lanche, caiu no chão e logo em seguida foi abordado.

Ao realizar a abordagem, M.D.A., 18, resistiu e tentou fugir, sendo necessário uso de força moderada e uso de algemas por receio de fuga e para garantir a integridade física dos envolvidos. Realizada busca pessoal foram localizados no bolso de sua blusa 11 porções de Haxixe e 11 porções de maconha (sendo uma delas maior), um aparelho celular da marca Apple e R$ 100 guardados na capa do celular. No telhado do trailer foi localizado um saco plástico contendo 91 porções de maconha e 85 porções de crack.

Diante dos fatos, M.D. foi conduzido ao pronto-socorro Affonso Ramos onde foi atendido e posteriormente conduzido ao primeiro distrito policial, onde a autoridade competente após tomar ciência dos fatos determinou a elaboração de bopc de tráfico de drogas, onde as drogas, o dinheiro e o aparelho celular foram apreendidos e ele permaneceu preso.