Live. Festival Multicultural lançado em S.Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, segue com diversas ações em prol dos artistas e grupos artísticos da cidade neste tempo de isolamento social. Pensando no fomento à arte, em agosto, será lançado o projeto “Palco Aberto – Festival Multicultural”, com apresentações gravadas e ao vivo dos primeiros habilitados do Edital de Credenciamento de Artistas e Grupos Artísticos. A Secretaria realizará nesta quarta-feira (29), às 19h15, uma live no Facebook (fb.com/culturasbo) para abordar o desenvolvimento da cultura e ações realizadas na cidade.

Outra ação importante que segue acontecendo é o Mapa da Cultura Barbarense – iniciativa que quantifica e apresenta direcionamento às políticas públicas para o Setor Cultural do Município, atendendo uma das exigências para acesso ao benefício da Lei Emergencial Aldir Blanc – do Governo Federal – que visa o repasse de recursos aos agentes culturais do Município.

O Mapa já recebeu mais de 100 submissões, sendo que mais de 75% são trabalhadores da Cultura e cuja maior representatividade é de artesãos, atores e atrizes. “A Secretaria com base nos dados colhidos já vem trabalhando na elaboração de editais, tanto de concurso de projetos como de credenciamento, para auxiliar trabalhadores e espaços culturais com recurso que será recebido por meio desta Lei”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Por sua vez, a live contará com convidados para falar sobre o desenvolvimento da cultura nos dias atuais, quais ações estão sendo realizadas e da importância na participação dos trabalhadores da arte, empresas e associações nesse processo de cadastro, visualizando os investimentos realizados pela Secretaria em curto, médio e longo prazo. Além disso, a live abrirá também a segunda etapa do Edital de Credenciamento de Artistas e Grupos Artísticos de Santa Bárbara.

“Os primeiros habilitados já serão contratados e o Município lançará on-line o projeto ‘Palco Aberto – Festival Multicultural’, por meio de conteúdos audiovisuais de música, teatro, cultura popular, circo e oficinas, com aqueles que passaram logo na primeira fase. Atendendo ao pedido do prefeito Denis Andia, essa será uma ação de grande abrangência para fazer com que a cultura de Santa Bárbara esteja ainda mais presente nas redes sociais e assim seja difundida e chegue à população”, complementou Evandro.