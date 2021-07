Festival Gastronômico Online– inscrições terminam hoje

O prazo para as inscrições do Festival Gastronômico – Edição Inverno Online termina neste domingo (18). Os estabelecimentos interessados devem se inscrever no site do evento: www.santabarbara.sp.gov.br/festivalgastronomico. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), o evento ocorrerá entre os dias 6 de agosto e 12 de setembro exclusivamente para entrega (delivery) ou retirada (take-away) nos estabelecimentos participantes.

O Festival Gastronômico – Edição Inverno Online busca impulsionar o desenvolvimento da gastronomia local e fomentar a atividade no município, como forma de agregar valor, trabalho e renda, além de criar interatividade, sinergia e renda não só do ponto de vista econômico, como também social, cultural e turístico, oportunizando mais uma fonte de desenvolvimento sustentável para a cidade. A cada edição o evento vem ganhando mais destaque na região e sua visibilidade dá publicidade ao cardápio dos estabelecimentos participantes.

Nesta edição serão selecionados 20 empreendimentos gastronômicos do Município, que apresentarão ao público dois pratos distintos, um livre (pratos, produtos ou porções destinadas ao público em geral, sem restrição de ingredientes, podendo ser salgado ou doce) e um exclusivo (pratos, produtos ou porções destinadas ao público vegano e/ou vegetariano, preparados com ingredientes específicos para consumidores desta dieta, podendo ser salgado ou doce).

Durante o evento, o público terá acesso, por meio de cupom que será gerado no site oficial do Festival (www.santabarbara.sp.gov.br/festivalgastronomico) a um desconto de 15% do valor do prato que deseja adquirir. O cupom será gerado uma única vez por CPF para cada estabelecimento/empreendedor gastronômico participante, podendo o consumidor incluir as duas opções disponíveis (opção livre e opção exclusiva) no cardápio do Festival. Este cupom de 15% é limitado à compra de um prato, produto ou porção da opção livre e um prato, produto ou porção da opção exclusiva por estabelecimento gastronômico participante. O regulamento completo pode ser conferido no site de inscrição do evento.