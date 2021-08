Festival Gastronômico 2021 de Santa Bárbara apresenta site

O Festival Gastronômico de Santa Bárbara apresentou um site para edição on-line 2021. A partir desta sexta-feira (6) o portal disponibilizará informações de cada estabelecimento, onde é possível gerar o cupom de desconto de 15%, com menu, horários de funcionamento, endereços e mídias sociais, além do cardápio completo, com descrição de alergênicos e opções exclusivas. Ele pode ser acessado no www.santabarbara.sp.gov.br/festivalgastronomico

Buscando impulsionar o desenvolvimento da gastronomia local, a divulgação do evento está sendo amplamente realizada nas páginas no Facebook e Instagram da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste /prefeiturasbo e Secretaria de Cultura e Turismo /culturasbo, além do site oficial do Município e imprensa local e regional. São publicados vídeos, fotos e matérias para dar visibilidade aos estabelecimentos gastronômicos participantes da cidade.

Evento

O Festival terá início nesta sexta-feira (6) e segue até dia 12 de setembro exclusivamente para entrega (delivery) ou retirada (take-away) no Castelinho Empório do Churrasco, Lune Bar e Restaurante, Sancta Cia Cervejaria, Eu Amo Pastel Joel e Léia, Bar Bohemio, Açairia, Turbo Burger, Romera Doçaria, Bar do Mineiro, Santa Bike Sports Bar e Pastelaria do Chico.

Durante o evento, o público terá acesso, por meio de cupom que será gerado no site oficial do Festival (www.santabarbara.sp.gov.br/festivalgastronomico) a um desconto de 15% do valor do prato que deseja adquirir. O cupom será gerado uma única vez por CPF para cada estabelecimento/empreendedor gastronômico participante, podendo o consumidor incluir as duas opções disponíveis (opção livre e opção exclusiva) no cardápio do Festival.

Este cupom de 15% é limitado à compra de um prato, produto ou porção da opção livre e um prato, produto ou porção da opção exclusiva por estabelecimento gastronômico participante.

Confira o cardápio da edição:

Castelinho Empório do Churrasco

– Choripan

– Dadinho de tapioca com três tipos de coberturas

Lune Bar e Restaurante

– Frango Supreme

– Focaccia coberta com legumes confitados

Sancta Cia Cervejaria

– Costelinha Barbecue

– Burger das Arábias

Eu Amo Pastel Joel e Léia

– Pastel burguer de costela

– Pastel de brócolis com palmito

Bar Bohemio

– Bohemio Wings

– Lanche vegetariano

Açairia

– Filé mignon suíno ao molho cítrico com cuscuz marroquino

– Moqueca de banana da terra com farofa crocante de coco

Turbo Burger

– SBO Burger

– Empanada de maçã

Romera Doçaria

– Merengue de Morango

– Amor da Lara

Bar do Mineiro

– Coxinha de frango

– Bolinho de queijo

Santa Bike Sports Bar

– Frango Italiano Santa Bike

– Ceviche de Banana da Terra à Moda Santa Bike

Pastelaria do Chico

– Pastel de Pernil

– Pastel de Palmito