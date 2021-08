Festival de talentos de Nova Odessa já tem finalistas definidos

Já estão disponíveis para votação popular os cinco trabalhos finalistas em cada uma das categorias do 1º Festival de Talentos promovido pela Prefeitura de Nova Odessa. Os finalistas foram escolhidos na última quinta-feira (12/08) por uma comissão julgadora formada por membros do Conselho Municipal de Cultura. Os selecionados nas categorias música, dança, poesia, foto e artesanato ficam disponíveis para votação popular no site do Festival (http://cultura.novaodessa.sp.gov.br/festivaldetalentos/) até o próximo dia 27 de agosto.

Com inscrições totalmente online abertas de 12/07 a 1º/08, o Festival de Talentos recebeu 50 trabalhos no total. A categoria que mais obteve inscrições foi a de artesanato, com 19 pessoas disputando os primeiros lugares na premiação. A segunda categoria com maior número de inscrições foi música, com 11 concorrentes, seguida de foto, com 9 inscritos, dança, com 8, e poesia, com três (neste caso, todos os inscritos vão a voto popular).

A Comissão Julgadora foi composta pelos membros eleitos no Conselho de Cultura, que tiveram que respeitar todas as regras e critérios para analisarem os vídeos e fotos enviados pelos participantes. Nenhum deles participa da competição, como consta no regulamento do evento disponível no site oficial.

Foram avaliadas a originalidade, criatividade e qualidade de trabalho em todas as categorias. Para dançarinos, era necessário caprichar nos passos, e para os cantores, a afinação era essencial. No artesanato e na fotografia, era exigida boa qualidade de imagem, e para os poetas, as apresentações tinham que ter uma boa dicção e paixão em seus versos autorais. A temática para todas as apresentações era livre.

“Por ser parte da Comissão Organizadora, eu não pude votar, mas acompanhei toda a votação pela comissão – e teve algumas decisões bem acirradas”, comentou o Carlos Eduardo Pinotti Junior, o Cadu, diretor de Cultura da Prefeitura.

“É muito bom esse novo projeto, principalmente para podermos conhecer mais talentos da cidade. Foi uma alegria poder participar da seleção dos candidatos, sendo todos de muita qualidade, e com certeza iremos ajudar a Cultura a fomentar mais eventos como esse”, comentou Diego Gomez, que foi eleito presidente do Conselho Municipal de Cultura e também é membro da comissão julgadora do Festival de Talentos de Nova Odessa.

Aberta neste dia 16 de agosto, a votação fica online no site até 27 deste mês. “A votação dos vencedores é popular, na qual todos podem votar no site oficial do evento e enviar convites para que amigos e familiares ajudem a definir a premiação final. Os primeiros colocados em cada categoria irão ganhar um prêmio em dinheiro no valor de R$ 500. Os que ficarem em segundo lugar, terão o valor de R$ 200, e em terceiro, de R$ 100”, acrescentou Cadu.

O diretor ressaltou a importância do evento para a classe artística de Nova Odessa. “Tivemos uma ótima oportunidade de mostrar o trabalho dos talentos da cidade de forma segura, fomentar a Cultura local e premiar os artistas, que foram tão afetados pela pandemia, que já dura mais de um ano e meio. Então com certeza iremos planejar novas ações para trazer cada vez mais a Cultura para todos, que é nosso maior objetivo”, finalizou Cadu.

Desde o início, o projeto recebeu apoio do prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho. “Mesmo neste momento, é importante incentivarmos e valorizarmos a Cultura e os artistas, escritores, artesãos e fotógrafos de Nova Odessa. A arte tem um papel importante na vida das pessoas, traz alegria e conforto emocional”, declarou recentemente o chefe do Executivo.

Cronograma do 1º Festival de Talentos de Nova Odessa

http://cultura.novaodessa.sp.gov.br/festivaldetalentos/

Inscrições: de 12/07 às 22h de 1º/08

Seleção de cada categoria: de 02/08 a 13/08

Votação popular dos selecionados: de 16/08 até as 22h de 27/08

Resultado e divulgação dos ganhadores: 30/08