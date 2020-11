Festival de cinema russo vem em dezembro

Entre os dias 10 e 30 de dezembro acontece o 1º Festival de Cinema Russo, uma aposta do Ministério da Cultura da Federação Russa e Roskino em parceria com a Spcine Play. Com oito produções diversificadas em gêneros e temas, a missão do evento online é apresentar o novo cinema russo para o mundo e permitir que os cinéfilos de todos os continentes desfrutem da grande variedade de filmes e animações produzidos no país.

Ao longo dos anos, o cinema russo se desenvolveu de muitas maneiras e agora está pronto para oferecer conteúdo diversificado e interessante para espectadores de todas as idades. Há uma nova geração de diretores na cena cinematográfica russa, que mistura a grande herança cultural e histórica com tendências modernas e novas perspectivas sobre muitas questões mundiais.

Em 2020, o RFF acontece, simultaneamente, no Brasil, Austrália, Espanha e México.