Festival de Arte de Santa Bárbara conta com programação diversificada

O primeiro Festival de Arte de Santa Bárbara d’Oeste (FASB) tem início nesta semana com programação diversificada. Totalmente on-line e pelo link www.fb.com/festivaldeartesantabarbara, o público e os artistas poderão desfrutar de roda de conversa, leitura de portfólio, exposição on-line e lives das obras selecionadas, com bate-papo entre o júri e os artistas contemplados.

De 17 a 22 de maio, o evento foi idealizado por Rosy Jesus Vaz e conta com produção de João Marcelo Hansser – sendo selecionados 29 artistas de nove cidades. Deste total, 12 artistas são de Santa Bárbara. O público poderá solicitar o catálogo com todas às obras selecionadas. A exposição das obras selecionadas está montada no Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”.

Confira a programação completa:

Dia 17/5, às 19 horas

Zoom/Meet: Link enviado via WhatsApp

Mediação: Rosy Jesus Vaz e João Marcelo

Roda de interação, coquetel com artistas participantes e e-mail certificado

Dia 18/5, às 19 horas

Live Facebook: www.fb.com/festivaldeartesantabarbara

Mediação: Elze Arruda e Rosy Jesus Vaz

Abertura FASB, Leitura de Portifólio, participação de Matheus Souza e Caio Cain e Homenagem a Márcia Vinhas

Dia 19/5, às 19 horas

Live Facebook: www.fb.com/festivaldeartesantabarbara

Mediação: Rosy Jesus Vaz

Exposição Virtual

Dia 20/5, às 19 horas

Live Instagram: www.instagram.com/festivaldeartesantabarbara

Mediação: Elisabete Padovesi

Live 3 – Contemplada – Ivânia Tanaka – Obra 1 – “Tradição I” e Obra 3 – “Tradições III”

Dia 21/5, às 19 horas

Live Instagram: www.instagram.com/festivaldeartesantabarbara

Mediação: Odair Demarchi

Live 2 – Contemplado – Carlos Carvalho – Série Tentativa Concreta Meti Feltro no Metaesquema

Dia 22/5, às 19 horas

Live Instagram: www.instagram.com/festivaldeartesantabarbara

Mediação: Jotapê Antunes

Live 1 – Contemplado – Anderson Valfré – Intervenção Poética – Transvê Poesias

Dia 22/5, às 20 horas

Live Instagram: www.instagram.com/festivaldeartesantabarbara

Mediação: Rosy Jesus Vaz e João Marcelo

Menções Honrosas:

Menção Honrosa de Incentivo – Júlia Motta | Obra: Silêncio para ouvir o pedido de socorro

Menção Honrosa – Renan Vida Torta | Obra: Um brinde ao fim do mundo

Menção Honrosa pelo Conjunto da Obra – Meire Soares | Obra: Quem Sou Eu?

Menção Honrosa Especial do Júri – Marilu Trevisan | Obra: Conjunto da Obra

Abertura Exposição Fixa no Instagram e encerramento

O projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.