2º Festival Blues & Folk Santa Bárbara começa sexta

A Praça Central de Santa Bárbara d’Oeste recebe na próxima semana, nos dias 18, 19 e 20 de março, o 2º Festival Blues & Folk Santa Bárbara. Com entrada gratuita, oito atrações e mais de 20 horas de evento, haverá ainda praça de alimentação e food trucks, feira de artesanato, brinquedos e almoço especial no domingo com a confraria “Há bares que vêm para o bem”.

O Festival Blues & Folk é organizado pela TEFF Music, com apoio da Prefeitura.

Confira detalhes de horários e da programação musical:

Dia 18 de março (sexta-feira), das 17 às 22 horas

17 horas – DJ Vinny

20 horas – Banda Rockacello

Dia 19 de março (sábado), das 16 às 22 horas

16 horas – Banda The New Drunks

18 horas – DJ convidado

20 horas – Banda Ruby Woo

Dia 20 de março (domingo), das 12 às 22 horas

14h30 – Murilo Augustus

20 horas – Banda Enseada

Praça Central | ruas Santa Bárbara, Prudente de Moraes, Dona Margarida e General Osório. Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita