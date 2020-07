Festa do Peão só em 2021

Depois de ter sido adiada e do silêncio dos organizadores, a Festa do Peão de Americana está oficialmente cancelada e só retorna em 2021. O NM havia publicado aqui que as chances de realização da FDP eram mínimas por conta da força que ainda tem a pandemia em toda a região.

Ainda no começo da pandemia, a organização da Festa adiou as datas de junho para setembro, mas a manutenção dos números negativos mataram as chances do time manter o evento.

Os ‘donos’ da Festa deram entrevista a uma rádio da cidade e confirmaram a derrota para o coronavírus. A nova data deve ser mesmo em junho de 2021.