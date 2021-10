Festa das Nações vai ter time de influencers

Pela primeira vez realizada no formato digital, com venda de pratos pela internet e retirada em sistema de drive-thru (retirada), a Festa das Nações 2021 de Nova Odessa – que acontece nos próximos dias 16, 17, 23 e 24 de outubro – vai contar também com a ajuda de influenciadores digitais na divulgação e promoção do evento no universo das redes sociais. Os nomes vão ser divulgados em breve pela organização do evento.

Serão 11 influenciadores residentes na cidade e na região, que vão “adotar” as sete entidades participantes neste ano e que ajudarão no objetivo de atingir 100% das metas de vendas das ONGs desta 33ª edição da Festa das Nações de Nova Odessa.

A Festa, que aconteceu presencialmente em até 2019 e que deixou de ocorrer em 2020 em decorrência da pandemia da Covid-19, precisou se reinventar para buscar novos meios de arrecadação para as entidades assistenciais da cidade.

“Com site, vendas de pratos típicos e o apoio de influenciadores digitais, a ideia principal é unir todos os recursos para ganhar maior foco para os projetos sociais”, explicou o responsável pela Diretoria de Cultura do Município, Cadu Pinotti Jr.

Cadu fez questão de destacar “a real importância da participação de todos” na divulgação desta “edição online” da Festa. “Além de ajudar as entidades assistenciais, a ideia do apoio dos influenciadores é fazer com que toda a população da cidade e da região se conscientize sobre a importância das ações praticadas pelo Terceiro Setor. Toda a renda arrecadada com a venda dos pratos é 100% revertida para os atendimentos de cada entidade”, lembrou.

HOTSITE NO AR

Desde a última semana, já está “no ar” o site especial da edição deste ano do mais tradicional evento cultural, gastronômico, turístico e beneficente da cidade. O “hotsite” da Festa das Nações está disponível em www.festadasnacoesnovaodessa.com.br.

O site especial conta com vários conteúdos para divulgação da Festa, como matérias do evento, informações e histórico das entidades participantes, incluindo vídeos de cada participante – além do principal, que é o acesso ao cardápio de cada instituição, para que seja realizada a compra dos pratos.

O novo formato foi desenvolvido pela Prefeitura em parceria com as sete entidades assistenciais participantes, visando garantir a realização da Festa e a segurança dos participantes diante da pandemia.

“Assim, fica garantida a retomada da celebração das culturas dos imigrantes que constituíram a cidade e a região. Estamos muito felizes de promover a Festa das Nações novamente. E ano que vem, se tudo correr bem, a Festa volta a ser feita presencialmente”, destacou na ocasião o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

O calendário da 33ª Festa das Nações de Nova Odessa, também disponível no “hotsite”, começa já no próximo dia 16 de outubro e prossegue por dois finais de semana consecutivos, e conta com as sete entidades participantes, representando a culinária de sete países diferentes.