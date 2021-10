Festa das Nações de Nova Odessa começa no final de semana

Começa neste sábado e domingo, dias 16 e 17 de outubro, a edição 2021 da Festa das Nações de Nova Odessa, que acontece em dois finais de semana consecutivos e traz um novo formato, com venda online dos pratos típicos e retirada das comidas em sistema de drive-thru em cada uma das sete entidades assistências beneficiadas, em um dia específico.

Neste sábado, por exemplo, acontece a retirada dos pratos da AAANO (Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa) e do SOS (Serviço Social de Solidariedade), e no domingo é a vez do Comunidade Geriátrica Rotary Club. No segundo final de semana, no dia 23/10, acontece a entrega dos pratos da APAE e do Lions, e no dia 24/10, do tradicional galeto da Comunidade Leta.

A venda dos tíquetes acontece já há duas semanas, desde 27 de setembro, no site especial festadasnacoesnovaodessa.com.br. No “hotsite” criado para a 33ª edição da Festa, também é possível encontrar o calendário completo, com o dia de retirada dos pratos de cada uma das 7 entidades beneficentes participantes, além de vídeos e informações sobre o trabalho de cada ONG.

“Temos certeza que a população entendeu a necessidade desse novo jeito de comemorarmos a Festa das Nações de Nova Odessa em 2021, além da importância de continuar ajudando as nossas entidades. Temos sempre a vontade de ajudar as nossas entidades, porque elas nos ajudam bastante também, então era preciso retomar a Festa das Nações de um jeito seguro para todos neste momento da pandemia”, afirmou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

“A celebração retorna após um ano ‘fora do ar’, com cada entidade trazendo a culinária típica de um país diferente. Assim o público pode comprar os pratos típicos de cada país representado e então retirar esse prato na própria sede da ONG participante, de acordo com a data determinada por cada uma”, explicou o responsável pela Diretoria de Cultura da Prefeitura Cadu Pinotti Jr.

“Tudo isso junto ao site da própria festa, onde as pessoas podem acessar vários conteúdos, como matérias do evento, informações e histórico das entidades participantes, e o principal, o acesso ao cardápio de cada instituição, para que seja realizada a compra dos pratos”, completou Cadu.

Segundo ele, a adoção do meio digital também visa aumentar o alcance da Festa das Nações, além de atrair novos públicos, por exemplo os jovens, que cada vez mais procuram meios de cultura e entretenimento para se divertir. Além disso, o site facilita a própria logística das entidades, que podem se preparar mais facilmente para a entrega dos pratos na “data” reservada para cada uma.

O evento ajuda financeiramente as sete entidades sociais participantes através da venda dos alimentos típicos, uma vez que toda a arrecadação é revertida em benefício dela próprias. Em seus 33 anos de história, a Festa das Nações de Nova Odessa soma um público de aproximadamente 1 milhão de pessoas da cidade e da região.

AS ENTIDADES

A AAANO (Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa) foi fundada em 09 de agosto de 1994. A entidade abriga quase 500 animais e foi declarada de Utilidade Pública pelo Município através da Lei Municipal nº 1.621/1998. Com seus mais de 25 anos de história, a organização procura resgatar e tratar os animais de rua que não têm condições de sobreviver soltos, além de conscientizar a população contra os maus tratos e o abandono. Neste ano, seus voluntários vão representar a cozinha australiana.

O SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade de Nova Odessa) foi fundado em 13 de junho de 1979, por integrantes do Lions Clube, para prestar assistência integral à família. A entidade, a princípio chamada de Serviços de Obras Sociais, já atendeu mais de 6.500 jovens, com treinamentos e encaminhamento para estágios. Em 1981, o SOS incorporou o SEANO (Serviço Educacional do Adolescente de Nova Odessa) e, a partir de 2004, a instituição alterou seu estatuto e passou a ser o Serviço de Orientação e Solidariedade.

O Rotary Club de Nova Odessa foi fundado em 1986 com o objetivo de estimular o ideal de servir ao próximo, promovendo a união das pessoas através da valorização dos serviços humanitários, companheirismo, diversidade, integridade e ética para causar mudanças duradouras na comunidade. Atualmente, o Rotary Club contém 12 sócios que elaboram ações como doações de mantimentos ao hospital municipal, financiamento de ações às entidades locais, eventos beneficentes, entre outros. Representa a comida alemã na Festa.

Fundada em 1988, a Comunidade Geriátrica de Nova Odessa surgiu com o intuito de acolher e atender as necessidades de idosos com mais de 60 anos, com ou sem dependências, que possuem dificuldade com o autossustento ou sofrem com abandono familiar. Atualmente, a entidade acolhe 27 idosos, tendo apoio médico 24h e trabalhando com várias atividades de socialização. Neste ano, a ONG traz a comida brasileira para a Festa de Nova Odessa.

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) busca ajudar e proporcionar à pessoa deficiente intelectual e múltipla, o direito à cidadania na busca constante de um lugar na sociedade, tendo assim melhoria na sua qualidade de vida. A APAE prepara as pessoas deficientes intelectuais e múltiplas, e também autistas, para o futuro, trazendo no presente uma melhor qualidade de vida e inclusão social. A entidade traz os famosos pratos italianos nesta 33ª edição.

O Lions Clube de Nova Odessa foi fundado em 1973 atuando desde sua fundação como entidade filantrópica em prol da promoção social da comunidade. Trabalhado com 30 voluntários em suas ações, promovendo trimestralmente campanhas de doação de sangue em parceria com o Hemocentro, além de possuir um banco ortopédico com cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas e camas hospitalares cedidas provisoriamente para a população de Nova Odessa. O Lions representa a culinária dos Estados Unidos.

A ABCL (Associação Brasileira de Cultura Leta) foi fundada em 1979 por descendentes letos no Brasil que cultuam e amam a cultura da Letônia. Atualmente, a Associação possui em média 50 voluntários em Nova Odessa, que trabalham para preservar as raízes da comunidade e a história do povo leto na cidade – considerada a maior colônia de descendentes de letos no Brasil. Periodicamente, a associação promove eventos, trazendo grupos folclóricos da Letônia para apresentações em escolas públicas e em suas celebrações. Neste ano, representam a própria culinária leta.

FESTA DAS NAÇÕES DE NOVA ODESSA 2021

CALENDÁRIO & CARDÁPIO

Dia 16/10, sábado

AAANO | cebola australiana

Retirada – Salão Villa Lucena, Av. Eduardo Karklis, 50, Chácaras Ceci

Horário – das 17h às 23h

SOS | burritos, nachos e guacamole

Retirada – Rua Francisco Carrion, 221, Vila Azenha

Horário – das 18h às 21h30

Dia 17/10, domingo

ROTARY | joelho de porco, chope e salsichão

Retirada – Rua Vanderley Willis Klava, 173, Jardim Campos Verdes

Horário – das 11h às 14h

GERIÁTRICA | frango atropelado, escondidinho e acarajé

Retirada – Centro de Feira e Eventos, na Rua Anchieta, Centro

Horário – das 10h às 14h

Dia 23/10, sábado

APAE | lasanha e pizza

Retirada – Salão La Piazza, na Rua José de Camargo, 26, Parque Klavin

Horário – das 11h às 19h

LIONS | costelinha ao molho barbecue

Retirada – Rua Professor Carlos Liepin, 65, Centro

Horário – das 11h às 15h

Dia 24/10, domingo

ABCL | galeto, sopa de frutas

Retirada – Rua Terezinha Alves de Souza, 99, Altos do Klavin

Horário – A partir das 11h