Festa das Nações 2021 em Nova Odessa será ‘drive-thru’

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e representantes de sete entidades assistenciais da cidade anunciaram nesta segunda-feira (30/08), em uma reunião no Paço Municipal, a retomada da tradicional Festa das Nações de Nova Odessa no próximo mês de outubro, após dois anos “fora do ar” em função da pandemia de Covid-19. A mais recente edição da festa, ainda presencial, ocorreu em 2019. Já a edição de 2021 vai trazer um novo formato: compras online dos pratos típicos, com retirada via “drive-thru”.

“Tenho certeza que a população vai entender esse novo formato da Festa das Nações de Nova Odessa para 2021, a importância de continuar ajudando as nossas entidades, e vai participar dessa edição ‘online’. Temos sempre a vontade de ajudar as nossas entidades, porque vocês nos ajudam bastante também. Então no que precisar da Prefeitura, vocês podem contar conosco”, afirmou Leitinho aos presentes.

O formato foi apresentado pelas Diretorias de Cultura e de Comunicação da Prefeitura, e vai funcionar assim: a partir de um novo site criado especialmente para divulgar a Festa, o público poderá comprar seus pratos típicos preferidos de cada “país” representado por uma entidade, e então retirar esse prato numa data determinada na própria sede da ONG participante.

A diretora geral da APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais), Maria Tereza Casazza, a Tereca, afirmou que está muito ansiosa e feliz pelo novo formato. “Vai ser um formato bom, que veio para melhorar, é um formato que vai ‘pegar’. O online nos permite entregar uma coisa melhor, mais planejada, pois no presencial a montagem das barracas e a organização dos voluntários, nos dá um trabalho muito grande e complexo, por isso acho que é uma nova logística, que nos dá mais segurança e tranquilidade”, disse a representante da APAE, instituição que participa da Festa desde sua primeira edição trazendo a culinária italiana.

O presidente da AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa), Thiago Rodriguez, também mostrou otimismo em relação ao novo formato “digital” do evento. “É um movimento importante, podemos ampliar as oportunidades das entidades assistenciais de Nova Odessa. Claro que são novos desafios, mas acho que o principal deles é fazer a população entender a importância e o porquê desse novo formato”, afirmou Rodriguez, que também conversou sobre os jovens da região.

“A Festa tem que atrair os jovens, afinal temos uma base forte deles, que querem Cultura, que querem entretenimento. Sabemos o alcance do meio digital e das redes sociais, por isso as entidades estão se esforçando para que esse novo formato aconteça”, ressaltou o presidente. A AAANO participa da Festa das Nações desde 2015 e, nesse ano trará as comidas da Austrália.

PREPARAÇÃO

A 33ª edição da Festa começará no dia 09 de outubro, mas seu planejamento já começou, por isso é importante a preparação das pessoas para essa “nova” Festa. Uma das voluntárias da Comunidade Geriátrica, Sheila Ferruccio falou pela organização. “Estamos muito empolgados e felizes com o novo formato, acho que é um meio de inovar.”

“O mundo se adaptou à pandemia, e a nossa Festa tem que se adaptar também a essa situação de emergência. Claro que as entidades terão que se empenhar na divulgação, mas acredito que teremos um bom resultado, ainda não tão bom quanto na festa ‘presencial’. O importante é não passar mais um ano ‘em branco'”, afirmou Dorival Gazzetta, do SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade), que representa o México.

Cada uma das 7 entidades participantes apresentaram uma culinária de algum país. Esse ano as instituições são a AAANO, com a culinária australiana; a ABCL (Associação Brasileira de Cultura Leta), com a culinária tradicional leta; a APAE, com os pratos da Itália; a Comunidade Geriátrica de Nova Odessa, com os pratos típicos de nosso país, o Brasil; o Lions Clube Nova Odessa, com a comida dos Estados Unidos; o SOS, que apresentará a comida mexicana; e o Clube Rotary Nova Odessa, com a culinária tipicamente alemã.