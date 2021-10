Fernando Santos, de Sumaré, é campeão brasileiro de jiu-jitsu

O lutador sumareense Fernando Santos, mais conhecido como “Rock”, conquistou neste mês de outubro o título de campeão brasileiro de jiu-jitsu na categoria “faixa marrom” e somou mais uma vitória na modalidade. Fernando venceu quatro lutas no mesmo dia, competindo na arena poliesportiva “Coronel Wenceslau Malta”, no Parque Olímpico Militar do Exército Brasileiro, no Rio de Janeiro. A competição contou com lutadores de todo o país, filiados à International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF).

“Foi a luta mais difícil de todas, saí muito desgastado, mas a estratégia e a iniciativa de ataque garantiram a vitória”, destacou Fernando. “Minha vida é baseada no Jiu-Jitsu. Só quem treina e compete, entende: ser melhor a cada dia, provar a si mesmo e evoluir”, concluiu.

O faixa marrom de jiu-jitsu Fernando dos Santos tem 36 anos, atua como técnico mecânico e segue uma rotina semanal de trabalho, treinos e preparação física para as competições. Toda a equipe da Prefeitura de Sumaré, por meio da secretaria municipal de Cultura, Esporte e Lazer, parabeniza o atleta sumareense e deseja boa sorte nas próximas competições!