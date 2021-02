Fernando Diniz foi demitido nesta manhã do São Paulo, segundo apurou a reportagem da @ESPNBrasil. O time será comandado por um interino. Marcos Vizolli, auxiliar fixo da comissão técnica e o favorito, e Orlando Ribeiro, do sub-20, são as opções. O tricolor foi derrotado mais uma vez este domingo e viu o sonho do título ficar ainda mais distante.

Além da saída do treinador do Tricolor, o diretor de futebol Raí também pode ter a sua saída antecipada.