Fernando da Farmácia fala dos primeiros 6 meses de mandato

O vereador de Americana Fernando da Farmácia (PTB) falou ao NM dos primeiros seis meses de mandato. Eleito com 1359 votos, o parlamentar avaliou o período com positivo, mas afirmou que ainda há muito o que fazer.

Em nota, Fernando ainda destacou as principais ações do início do mandato, a boa relação que mantém com os colegas de bancada e verbas que conseguiu intermediar para o município.

Veja nota enviada pelo vereador:

Avalio como positivo nosso primeiro semestre e ao mesmo tempo tenho consciência que é possível irmos além, que os próximos semestres serão de muito trabalho.

Foi um período de muito aprendizado e dedicação. Aqui, dentro no legislativo, tenho a exata dimensão da responsabilidade do cargo que ocupo e de como as pessoas acreditam e confiam em nosso trabalho.

Trabalho este que tem sido pautado no comprometimento e respeito a cada um dos meus eleitores. Esforçamo-nos diariamente para fazermos um mandato participativo e tem dado muito certo. A população nos ajuda muito, em forma de demandas e também com apresentação de sugestões.

Temos uma excelente relação com os demais vereadores e cumprimos nosso papel de fiscalizar a prefeitura com muita seriedade, seja através de requerimentos de informação ou em audiências com secretários. No campo da fiscalização, cito o acompanhamento de duas obras importantes para a região do Cidade Jardim: a reforma da creche Araúna e a reforma do postinho do Mathiensen, além da protocolização de requerimentos das obras abandonadas existentes na Rua das Garças, Vila Mathiensen, e na Rua dos Lilases, no Cidade Jardim.

Encaminhamos dezenas de indicações de melhorias à prefeitura e muitas delas foram atendidas pelo prefeito Chico Sardelli e sua equipe. Destaco aqui a volta do fornecimento de água do poço artesiano da Praça Oscar Ignácio de Souza, que há meses não era realizado; a dedetização do Mercadão Municipal e a limpeza do “escadão” localizado entre os bairros Parque Novo Mundo e Cidade Jardim, utilizado diariamente por centenas de pessoas.

Em andamento, temos a reabertura da alça de acesso de saída da SP-304 para a Avenida de Cillo, e do acesso à SP pela Rua das Petúnias, onde já intermediamos encontro nos locais com o Diretor do DER, senhor Danilo Dezan, e com o deputado federal Vanderlei Macris, para discutirmos a questão. Essa é uma de nossas lutas e continuaremos trabalhando para que ela se concretize.

Foi um início de mandato atípico devido à pandemia, com interrupções de sessões e a necessidade de distanciamento. A devolução de recursos à prefeitura para contribuir no combate a Covid-19 foi uma ação importante do Legislativo Americanense e isso contribuiu para manter a capacidade de atendimento das vitimas.

Satisfeito com este início, mas ao mesmo tempo com vontade de fazer muito mais.

Nosso trabalho em números:

Indicações: 185

Requerimentos: 13

Projeto de Lei: 1

Solicitações de emendas:

R$ 2,3 milhões para a saúde de Americana – Rafa Zimbaldi

R$ 100 mil para a entidade SESPA – Vanderlei Macris

R$ 100 mil para a escola Escola Estadual Maria José Mattos Gobbo