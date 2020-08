Tiroteio, morte e feridos na rua das Rosas

Um tiroteio no meio da tarde agitou a rua das Rosas esta terça-feira em Americana e terminou com um homem morte e dois feridos. O caso aconteceu por volta das 15h da tarde e três pessoas foram baleados enquanto estavam em um bar no bairro Cidade Jardim. Segundo informações, um veículo passou pelo bar e efetuou disparos com uma arma de fogo contra pessoas que estavam dentro do comércio. O carro e seus ocupantes fugiram logo depois sentido Parque Novo Mundo.

A viatura que estava em patrulhamento na região, com os Soldados Constante e Fanti, foi até o local do atentado e mais uma viatura foi enviada de apoio. Ao chegarem no local, se depararam com três pessoas baleadas. Foi acionado o resgate e o homem que estava em estado mais grave foi socorrido primeiro, mas não resistiu aos ferimentos. Ricardo Silva Latão, 40, veio a falecer no hospital municipal de Americana. Os outros estavam vivos e foram socorridos.