Férias dos pets: como fica a alimentação?

Aproveitar o descanso no final do ano é sinônimo de viagem para muitas pessoas, que preferem curtir os momentos livres em locais que não sejam sua residência. Esses passeios costumam envolver os pets, que mesmo em uma viagem devem seguir a rotina de alimentação, priorizando, sempre, receitas que contemplam ingredientes naturais, minimamente processados e com alto valor nutricional.

O Chef Bob, indústria pet que já desenvolveu mais de 1,5 mil cardápios de alimentação natural para cães e gatos, oferece a produção de refeições balanceadas para os pets e a praticidade da entrega delivery, ideal para que os bichos desfrutem do período de férias com seus tutores sem o risco de se privarem dessa alimentação.

De acordo com Matheus Ladario, head de operações, do Chef Bob, a produção desses menus durante os meses de dezembro e janeiro é estimulada pelas férias dos tutores e preocupação com a dieta do pet. Ele afirma que “mesmo nos períodos de descanso, cães e gatos necessitam da manutenção da dieta oferecida rotineiramente”. O profissional ressalta que toda a produção das receitas é supervisionada por médicos veterinários e zootecnistas.

Nada de comida de humano

Em momentos em que a oferta das comidas da dieta animal se esgotam, os tutores podem se questionar sobre oferecer ou não a alimentação que é de costume dos humanos. Ladario explica que esses alimentos podem prejudicar o trato intestinal do animal, que já está acostumado com um padrão de refeições que prioriza sua necessidade nutricional.

“Ao oferecer alimentos que não são comuns à rotina alimentar do pet, o tutor pode, involuntariamente, induzir o cão a um quadro de indisposição estomacal, alterando a microbiota intestinal e provocando dores ou diarréias”, pontua. O profissional acrescenta que refeições com alta concentração de temperos, como alho, cebola e óleos, muito gordurosos ou fritos também acentuam o quadro.

Delivery de comida saudável para cães e gatos

Observando a crescente preocupação dos tutores na alimentação dos pets, o Chef Bob oferece planos alimentares para cães e gatos. São duas opções de compra: plano degustação e plano alimentação.

O primeiro modelo é ideal para que os responsáveis conheçam os produtos disponíveis e os insiram no planejamento alimentar dos bichos. A segunda opção garante a oferta constante dos pratos através de uma assinatura. Nela, a partir de R$209,90 (com frete incluso) é possível garantir as comidinhas por longos períodos, como os dias de férias longe de casa.

As cidades atendidas pelo delivery Chef Bob, estão: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) , Belo Horizonte (MG), Vitória (ES), Curitiba (PR), Brasília (DF) e Porto Alegre (RS).

Entre os cardápios preferidos pelos tutores para oferta aos animais, destaca-se:

Cachorros: carne salteada com gengibre, frango com molho de ervas finas e filé suíno com hortelã.

Gatos: caçarola de carnes com legumes e frango na moranga.

Expansão

A partir de 2022, o Chef Bob pretende lançar um e-commerce para viabilizar a entrega de forma nacional. Os projetos futuros incluem: oferta de produtos funcionais e terapêuticos; aumento das opções de dietas para datas comemorativas, como o Natal; pratos lowcarb e receitas regionais.

Segundo Ladário, “o objetivo da empresa, ao aumentar sua presença de mercado, é oferecer experiências de consumo, não apenas produtos”, finaliza.