RMC. Feriados de 2022 impactarão 15% a menos o comércio, serviços e indústria

Com um número menor de feriados e datas comemorativas em 2022, o Comércio, os Serviços e a Indústria da Região Metropolitana de Campinas (RMC) devem sentir um impacto negativo menor no faturamento, se comparado a 2021, conforme mostra um levantamento elaborado pelo Departamento de Economia da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC). No total, a perda pelos dias úteis do comércio fechado nos feriados este ano será de R$ 3,4 milhões, contra R$ 4 milhões, no ano passado, que representam cerca de 15,1% a menos.

Em Campinas, as reduções nos faturamento devem ser de aproximadamente R$ 570 milhões no Comércio e nos Serviços e de R$ 722 milhões na Indústria, o que representa R$ 1,2 bilhão e equivale a 15,6% a menos das perdas em 2021 (R$ 1,5 bilhão). “São dias não trabalhados e nos quais deixarão de ser produzidos e consumidos nos três setores avaliados, em Campinas e Região”, explica o economista e diretor da ACIC Laerte Martins.

Este levantamento levou em consideração os feriados nacionais, estaduais e municipais (de Campinas), totalizando 13 dias, e seis extensões (prolongamentos de feriados, chamados popularmente de emendas), o que resulta em 19 dias corridos não trabalhados este ano, contra os 23 dias em 2021.

Calendário do comércio

Todo início de ano a ACIC se reúne com os lojistas para definir, em conformidade com o acordo coletivo da categoria, o calendário de funcionamento das lojas, essencialmente, determinando os horários de abertura, inclusive estendidos, nos feriados e nas datas especiais.

A partir dessa definição, são oficializadas as instituições, como a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Setec e a Emdec, entre outras, para que possam prover os consumidores e trabalhadores de segurança, fiscalização e transporte. O calendário de funcionamento do comércio central de Campinas em 2022 está disponível no site calendariodocomercio.com.

Feriados 2022 2021 % Nº total de dias 13 17 (-23,50) Dias Estendidos 06 06 —x— Total 19 23 (-17,40)