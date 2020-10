Feriado. Airbnb e Turismo SP fazem ação por viagem responsável

Airbnb, maior empresa global de compartilhamento de lares e experiências em viagens, e a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo promovem uma ação conjunta para conscientização sobre viagens responsáveis, especialmente nos feriados, em que a movimentação de turistas tende a ser maior.

A iniciativa, que inclui a divulgação de boas práticas a hóspedes e anfitriões nos sites, por email e em redes sociais, faz parte da parceria entre o Estado e a plataforma para apoiar a retomada do turismo e a recuperação econômica no contexto da pandemia.

Na página Retomada Consciente, do Governo de São Paulo, viajantes e empresas do setor de turismo encontram protocolos e recomendações, incluindo vídeos explicativos, que detalham aspectos específicos para hospedagem, atividades de bares e restaurantes e eventos.

Segundo a Secretaria de Turismo do Estado, os protocolos e as fases do Plano São Paulo foram desenhados com o setor privado justamente para maior compreensão, considerando as peculiaridades de cada ramo de atividade. “A COVID-19 ainda não foi vencida. É fundamental que esses cuidados sejam mantidos e tenham a máxima adesão. O consumo responsável das viagens é parte de uma retomada segura”, diz Vinicius Lummertz, Secretário de Turismo do Estado de São Paulo.

O Airbnb, por sua vez, destaca na sua plataforma o Protocolo Avançado de Higienização, desenvolvido com orientação de autoridades sanitárias e especialistas internacionais, como o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças), nos EUA, que é referência nos esforços de combate à COVID-19. O compromisso o Protocolo, em vigor desde junho e que inclui especificações sobre como higienizar todos os cômodos de uma casa e um selo para as acomodações, passou a ser solicitado a todos os anfitriões. Além disso, em agosto, a plataforma reduziu a 16 o número máximo permitido de pessoas por acomodação, para evitar aglomerações e contribuir para estadias responsáveis. E, nesta semana, lançou orientações e boas práticas também para hóspedes, disponíveis no site e com as quais eles devem se comprometer no momento da reserva. As recomendações incluem uso de máscaras e prática de distanciamento social por anfitriões e hóspedes ao interagirem.

“O Airbnb sempre esteve comprometido com o turismo responsável e conectado com a cultura local, que movimenta a economia das cidades de forma saudável. E as boas práticas que recomendamos, amplamente apoiadas pela nossa comunidade de anfitriões e hóspedes, são ainda mais relevantes no contexto da pandemia”, diz Flávia Matos, diretora de relações institucionais e governamentais do Airbnb para a América Latina.

Em 2019, o Airbnb gerou um impacto econômico direto de R$ 10,5 bilhões no Brasil considerando gastos de hóspedes em diversos segmentos relacionados ao turismo, como comércio e restaurantes locais, não apenas com hospedagem.

Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo

A Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo tem a missão de promover o turismo como atividade econômica de forma estratégica, contribuindo para a geração de emprego, renda e desenvolvimento em todo o Estado. Cabe à instituição planejar, implantar e acompanhar as políticas públicas para o setor, além de formular diretrizes para ações e programas, inclusive mediante a execução de obras nos municípios paulistas. Fazem parte, ainda, da estrutura da Secretaria o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), o Conselho Estadual de Turismo e o Conselho do Turismo Regional.

Sobre o Airbnb

O Airbnb é uma das maiores plataformas do mundo para estadias e atividades únicas e autênticas, oferecendo mais de 7 milhões de anúncios de acomodações e 40 mil experiências desenvolvidas por anfitriões locais. O Airbnb é um motor de empoderamento econômico que ajuda milhões de empreendedores de hospitalidade a monetizar seus espaços e suas paixões, mantendo os benefícios financeiros do turismo em suas próprias comunidades. Com mais de 500 milhões de chegadas de hóspedes globalmente desde a sua fundação e acessível em 62 idiomas em 220 países e regiões, o Airbnb promove a conexão entre as pessoas e a confiança no mundo todo.