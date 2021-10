Feriadão tem estradas lotadas em todo estado

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo informa que, entre sexta-feira (08) e segunda-feira (11), saíram da capital paulista utilizando as principais rodovias concedidas sob regulação da Agência, 1.136.660 (1,13 milhão) de veículos, sentido interior e litoral. Desses, 372.476 saíram na sexta, 351.468 no sábado, 188.905 no domingo e 223.811 deixaram a capital nesta segunda-feira.

Em contrapartida, 1.007.104 (1,007 milhão) veículos vieram do interior e do litoral para a capital utilizando as principais rodovias concedidas, entre sexta-feira (8) e segunda (11). Desse total, chegaram à capital 291.030 veículos na sexta, 240.094 no sábado, 205.293 no domingo e 270.687 nesta segunda.

Vale destacar que, neste período, entre sexta (08) e segunda (11), 181.374 veículos transitaram pela Rodovia dos Tamoios, sendo 110.179 veículos no sentido Sul (São José dos Campos – Caraguatatuba) e 71.195 no sentido Norte (Caraguatatuba – São José dos Campos). Para mais informações sobre as condições das rodovias, acompanhe o Twitter da ARTESP @artespsp.