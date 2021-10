Feriadão. AutoBAn estima 802 mil veículos no sistema Anhanguera-Bandeirantes

Neste feriado prolongado do Dia de Finados, a CCR AutoBAn e ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) esperam a circulação no Sistema Anhanguera-Bandeirantes de 802 mil veículos, entre saída e chegada à Capital, no período de cinco dias: de sexta-feira (29/10) a terça-feira (02/11).

Horários de maior movimento

Os horários de maior movimento no Sistema Anhanguera-Bandeirantes estão previstos para:

· Sexta-feira, 29 de outubro, das 16 às 20 horas;

· Sábado, 30 de outubro, das 8 às 12 horas;

· Terça-feira, 2 de novembro, das 11 às 20 horas.

Operação Caminhão

No domingo (31/10) e na terça-feira (2/11) – dia do feriado de Finados -, das 14 às 22 horas, os caminhões que se destinam à Capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) devem utilizar a Via Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego. A concessionária prestará apoio à fiscalização feita pela Polícia Militar Rodoviária.

Atendimento Via WhatsApp

A CCR AutoBAn está no WhatsApp. Por meio do aplicativo de mensagens – muito popular entre utilizadores de smartphones – é possível obter informações sobre condições de tráfego e solicitar serviços como auxílio mecânico, resgate ou informar ocorrências nas rodovias. O número de telefone é (11) 4589-3999.

O canal, que está em operação desde 1º de julho, integra o SOS Usuário da concessionária, que já conta com o Disque CCR AutoBAn, com atendimento telefônico a partir do número 0800 055 55 50 ou por meio dos telefones de emergência instalados a cada quilômetro de rodovia, além das câmeras de monitoramento de tráfego.

Para utilizar o serviço pelo WhatsApp, o cliente deve salvar o número (11) 4589-3999 na agenda de contatos do celular. O botão WhatsApp, presente na versão mobile e desktop do site da CCR AutoBAn – www.autoban.com.br – direciona o cliente automaticamente para o aplicativo ou versão web.

Operação do Sistema Anhanguera-Bandeirantes

O Centro de Controle Operacional (CCO) da CCR AutoBAn monitora 24 horas todo o sistema viário, em conjunto com o Polícia Militar Rodoviária, por meio dos equipamentos do Sistema de Monitoramento de Tráfego, que incluem 106 câmeras de Circuito Fechado de TV, Sistema Analisador de Tráfego com 195 faixas, 9 estações de meteorologia, além de 31 painéis de mensagens variáveis fixos.

Durante a operação feriado do Dia de Finados, o serviço SOS Usuário será intensificado e contará com diversas viaturas e colaboradores, entre guinchos leves e pesados, veículos de inspeção de tráfego, ambulâncias, caminhões-pipa, auto-guindaste e veículos de apoio. Além do Disque CCR AutoBAn (0800 055 5550), os usuários do Sistema Anhanguera-Bandeirantes contam com mais de 544 telefones de emergência, localizados a cada quilômetro nas duas pistas das rodovias.

Ao longo da operação, o usuário poderá obter informações atualizadas sobre condições de tráfego no Sistema Anhanguera-Bandeirantes a partir do site da Concessionária – www.autoban.com.br -, Disque CCR AutoBAn (0800 055 5550), pelo WhatsApp – a partir do número (11) 4589-3999 -, ou do aplicativo CCR Rodovias, disponível para smartphones com sistemas operacionais Android ou IOS.