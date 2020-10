Fer Dagrela vai a 50 mil seguidores no insta e chega ao youtube

A engenheira ambiental Fernanda Rodrigues Dagrela, de 30 anos, é movida a desafios. Depois de trabalhar por alguns anos como Diretora de Meio Ambiente, Parques e Jardins em Nova Odessa, Fer Dagrela deixou a função pública em 2019 para explorar novas possibilidades na carreira, desta vez ligadas às mídias sociais, também chamadas de ‘redes sociais’. Mais especificamente, o Instagram, no qual em alguns meses alcançou 50 mil seguidores e agora lança um canal no Youtube para continuar produzindo conteúdo relativo a Paisagismo e Consultoria.

Formada em Engenharia Ambiental pela FAM (Faculdade de Americana), Fernanda tem pós-graduação em Gerenciamento Ambiental pela Esalq/USP e é também tecnóloga em Produção Sucroalcooleira, pela Faculdade de Tecnologia de Piracicaba. Depois a engenheira ainda fez aperfeiçoamentos, como o curso de Paisagismo pelo Centro Universitário Belas Artes e o de Jardinagem, pelo Senac.

No período de Diretora de Meio Ambiente, ela introduziu o conceito de Paisagismo Urbano no município, uma prática continuada pela Prefeitura. Também contribuiu para a realização de ações do Programa Município Verde-Azul, uma certificação concedida pelo Governo do Estado em reconhecimento a boas práticas ambientais, colocando Nova Odessa na 29ª posição entre 645 cidades paulistas.

Após a experiência na função, Fer Dagrela resolveu se dedicar a novos projetos e desafios profissionais, agora produzindo conteúdo digital e atuando na área de Paisagismo. Através do Instagram, a engenheira leva dicas diárias do cultivo de plantas ornamentais, apropriadas para ambientes internos e externos, tudo englobando o conceito de Sustentabilidade. “Procuro fazer a conexão entre natureza e o bem-estar social, com qualidade de vida às pessoas”, destaca.

O trabalho em mídias sociais teve início em janeiro deste ano e, em apenas alguns meses, Fer Dagrela alcançou a impressionante marca de ‘50K’ (50 mil seguidores) no Instagram. E o principal: de forma “orgânica”, ou seja, sem investimentos financeiros ou impulsionamentos pagos. “São pessoas não apenas de Americana, Nova Odessa e região, mas de outros Estados e até de fora do país que seguem o nosso perfil”, ressalta a produtora de conteúdo digital.

Fernanda busca ser referência no segmento, conciliando a teoria adquirida nas qualificações com a vivência prática. Um dos diferenciais é o uso de linguagem simples e didática, mas sem deixar de lado os termos técnicos e científicos. “Fico extremamente feliz com os resultados obtidos. Fruto de muito trabalho e dedicação, para interagir nas publicações e dar o retorno aos seguidores”, detalha.

Como as plantas estão associadas a um tipo de ‘terapia’ para muita gente, Fer Dagrela acaba ainda auxiliando em situações muito particulares e pessoais. “O caminho que escolhi é como uma forma de ajudar as pessoas a melhorar suas vidas, através das plantas e do conceito da natureza”, acrescenta. A engenheira e produtora de conteúdo ainda promete novidades para o próximo ano. “Teremos mais surpresas para 2021”, completa. O trabalho pode ser conferido no Instagram (@ferdagrela) e o canal no Youtube é “Plantar e Cuidar – Fer Dagrela”.