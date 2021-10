Fenômenos naturais incríveis que acontecem na Terra

A natureza sempre nos surpreende com diversas coisas maravilhosas e incríveis, aqui no canal mesmo já vimos muitos fenômenos que jamais imaginávamos que poderiam existir, e foi pensando exatamente nisso que hoje vamos conhecer:

FENÔMENOS NATURAIS QUE ACONTECEM NA TERRA

TORNADO DE VÓRTICES MULTIPLOS

Para darmos início a este vídeo faço a seguinte pergunta: Você teria coragem de enfrentar um tornado, ou quem sabe se aproximar para fazer uma self quem sabe?!

Se um tornado já é perigoso o suficiente imagina um tornado de vórtices múltiplos, esse é um tornado que contém vários vórtices em rotação ao seu redor. São fenômenos que podem ser encontrados em qualquer situação mas são mais frequentes em ciclones tropicais intensos. Uma beleza da natureza que pode causar danos graves a cidades inteiras.

INVASÃO DE CARANGUEJOS

Já imaginou você estar caminhando tranquilamente por uma rua e de repente encontrar milhares de caranguejos espalhados por toda a estrada. Em Cuba a cada primavera milhares desses animaizinhos avermelhados emergem das florestas úmidas ao redor da Baía dos Porcos de Cuba para se reproduzir no mar próximo. Esses pequenos caranguejos enfrentam diversos obstáculos para chegar ao seu destino e um dos maiores obstáculos é atravessar esta estrada, diversos motoristas simplesmente passa por cima e muitos desses pequenos animais não conseguem chegar ao seu destino, e para aqueles que conseguem concluir o objetivo após algumas semanas os pequenos filhotes saem a procura de florestas úmidas e assim dando início a todo o clico novamente.

ONDAS BILHANTE

Em um dia normal de praia o sol brilha más imagina como seria se a noite a agua também pudesse brilhar!

Um fenômeno que ganhou grande repercussão são as ondas brilhantes que deixa qualquer sem palavras de tão lindo que é ver o efeito causado pela maré.

Nas Maldivas segundo eles você pode nadar num mar de estrelas e sejamos sinceros que fantástico seria estar em um lugar assim. Outro paraíso é a maravilhosa Tailândia que também tem ondas brilhantes que enfeitam as noites dos turistas e moradores de lá. Talvez você esteja se perguntando como isso ocorre? O que faz com que as ondas do mar brilhem esse azul neon, verde ou até mesmo vermelho são micro organismos capazes de emitir luz e quando juntos transformam a escuridão das praias nesse show maravilhoso da natureza.

PRAIA ESCONDIDA

Seguindo o ritmo de praias incríveis que tal conhecer uma praia que fica escondida! Sim você não entendeu errado não essa praia fica escondida, a praia é protegida por lei e é proibida a pesca ou qualquer outro tipo de exploração a ilha é um abrigo para inúmeras espécies de aves e vida marinha. E a praia por ficar em um buraco só é possível chegar nela de barco. A praia de agua morna azul cristalino foi formada pela erosão e atividades vulcânicas ao longo de milhares de anos. A vista do local é algo que com certeza jamais iriamos esquecer. E você o que achou dessa praia escondida quer conhecer ela? Basta visitar as ilhas Marieta.

PILAR DE LUZ

Esse fenômeno quando começou a ser registrados pelas pessoas era sempre associado a atividades místicas ou coisas sobrenaturais más na verdade o mistério foi revelado e explicado o que na verdade faz com que ocorra esse fenômeno tão único.

Esse é um fenômeno óptico atmosférico no qual um feixe de luz na vertical parece se estender da terra até o espaço. Esse efeito é criado pela refração da luz em pequenos cristais de gelo que estão suspenso na atmosfera, normalmente compõem nuvens de alta altitude como nuvens cirrostratus ou nuvens cirros.

E você aventureiro, qual desses fenômenos você achou mais incrível? Conta pra mim nos comentários.

Fonte: Mais Curiosidades